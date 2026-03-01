Рейтинг@Mail.ru
Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро
Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро
Главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство страны объявило 40-дневный траур. Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, среди погибших – 148 учеников школы в Минабе. В Израиле в результате иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN. Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана.Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей, предложил иранским силовикам "иммунитет" при отказе от сопротивления. Иран атаковал ряд военных баз США – в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии, об этом сообщали в КСИР ((Корпус стражей исламской революции) или в прессе республики. Сообщалось также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре – об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае. Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне – утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана. 16 человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта. Армия Израиля около 3:30 по московскому времени сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ чуть позже заявили, что поразили около 30 объектов.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, в мире, сша, израиль
Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро

Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное к этому часу

07:57 01.03.2026 (обновлено: 08:31 01.03.2026)
 
Тегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Stringer
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Главное об ударах США и Израиля по Ирану и ответных атаках Тегерана за прошедшую ночь.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство страны объявило 40-дневный траур. Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, среди погибших – 148 учеников школы в Минабе.

В Израиле в результате иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.

Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей, предложил иранским силовикам "иммунитет" при отказе от сопротивления.

Иран атаковал ряд военных баз США – в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии, об этом сообщали в КСИР ((Корпус стражей исламской революции) или в прессе республики.

Сообщалось также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре – об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.

Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне – утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.

16 человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.

Армия Израиля около 3:30 по московскому времени сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ чуть позже заявили, что поразили около 30 объектов.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
