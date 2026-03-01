https://crimea.ria.ru/20260301/udary-po-iranu-i-gibel-khamenei-i-165-detey-posle-ataki-ssha-glavnoe-1153593283.html
Удары по Ирану и гибель Хаменеи и 165 детей после атаки США: главное
Удары по Ирану и гибель Хаменеи и 165 детей после атаки США: главное - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Удары по Ирану и гибель Хаменеи и 165 детей после атаки США: главное
В Иране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и четырех членов его семьи. 165 детей погибли в иранской школе для девочек после ударов США и Израиля... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T21:37
2026-03-01T21:37
2026-03-01T21:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Иране подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и четырех членов его семьи. 165 детей погибли в иранской школе для девочек после ударов США и Израиля. В Ормузском проливе два нефтяных танкера попали под обстрел. Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер. Консульство США атаковали в Пакистане, а в Техасе неизвестный открыл стрельбу.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Погиб верховный лидер Ирана ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, подтверждает в воскресенье государственное телевидение страны."Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб", – сказано в сообщении.В связи с этим событием президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану. Российский лидер охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.Гибель 165 детей в школе Ирана после ударов США и ИзраиляЧисло погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165, ранены 95 человек – это учащиеся школы."С окончанием разбора завалов школы "Шаджаре Тайебе" из-под завалов были извлечены тела 165 павших мученической смертью", – сказано в сообщении.Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после американской атаки. Об этом просили, в частности, Россия и Китай.В Ормузском проливе атакованы нефтяные танкерыВ воскресенье танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа, судно идет ко дну. На кадрах, попавших в сеть, видно охваченное огнем судно и идущий из района рубки густой черный дым.Позже появилась информация, что еще один нефтетанкер получил повреждения в результате обстрела у побережья Омана. На этот раз нефтяной танкер MKD VYOM был под флагом Маршалловых островов.Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкерПрезидент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге."В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции", – цитирует РИА новости сообщение Макрона.Атака на американское консульство в Пакистане и стрельба в ТехасеНе менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле американского консульства в пакистанском Карачи."По меньшей мере девять человек погибли и 18 получили ранения в результате эскалации насилия возле консульства США в Карачи в воскресенье во время столкновений между полицией и демонстрантами, протестовавшими против ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи", – сказано в сообщении.Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован.Как рассказал журналистам начальник службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберт Лакритц, на месте происшествия нашли 17 человек. 14 из них были госпитализированы в больницы, а трое признаны погибшими на месте. Также известно, что нападавший ликвидирован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
