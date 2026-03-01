Рейтинг@Mail.ru
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T19:10
2026-03-01T19:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.
херсонес
херсонес, религия, христианство, православие, владимирский собор
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма

Свято-Владимирский собор в Херсонесе в инфографике РИА Новости Крым

19:10 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".
Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.
Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в России
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
Многодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя – маршрут
 
