Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T19:10
2026-03-01T19:10
2026-03-01T19:10
херсонес
религия
христианство
православие
владимирский собор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Свято-Владимирский собор в Херсонесе в византийском стиле построили в конце XIX века. Его возводили более 30 лет, а средства собирали по всей стране. Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий называл открытие этого собора всероссийским событием: "ибо в лице князя своего крестилась здесь и просветилась верою вся Россия".Специалисты считают, что с Херсонеса началась проповедь о Христе для сегодняшнего русского мира. Вокруг обители раскопано порядка 70 храмов антично-средневекового периода, многие из которых, как и христианство, пришедшее на смену язычеству, символично строились на местах бывших капищ. В Херсонесе монашеская жизнь началась с 7 века.Подробнее об этапах строительства Свято-Владимирский собор в Херсонесе – одного из символов Крыма – читайте в инфографике РИА Новости Крым и в нашем эксклюзивном материале.Читайте также на РИА Новости Крым:Мозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииВера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом делеМногодневный крестный ход "Царский путь" из Севастополя – маршрут
херсонес
Новости
ru-RU
херсонес, религия, христианство, православие, владимирский собор
Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
Свято-Владимирский собор в Херсонесе в инфографике РИА Новости Крым