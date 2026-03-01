https://crimea.ria.ru/20260301/strelba-v-ssha--v-tekhase-pogibli-i-raneny-17-chelovek-1153592558.html

Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек

Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек

Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T15:49

2026-03-01T15:49

2026-03-01T15:56

новости

сша

техас

стрельба

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153592697_0:51:573:373_1920x0_80_0_0_d0c7dd96a8934609a85d9b5c0e7c86d8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и врачей сообщает РИА Новости.По информации начальника службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберта Лакритца, на месте происшествия всего были обнаружены 17 человек. 14 из них были госпитализированы, а трое признаны погибшими на месте. Такие цифры начальника службы скорой помощи привел в ходе брифинга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 раненыСтрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцевСтрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены

сша

техас

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сша, техас, стрельба, происшествия