Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и врачей сообщает РИА Новости.По информации начальника службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберта Лакритца, на месте происшествия всего были обнаружены 17 человек. 14 из них были госпитализированы, а трое признаны погибшими на месте. Такие цифры начальника службы скорой помощи привел в ходе брифинга.
новости, сша, техас, стрельба, происшествия
15:49 01.03.2026 (обновлено: 15:56 01.03.2026)