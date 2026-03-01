Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек
Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек
Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и... РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и врачей сообщает РИА Новости.По информации начальника службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберта Лакритца, на месте происшествия всего были обнаружены 17 человек. 14 из них были госпитализированы, а трое признаны погибшими на месте. Такие цифры начальника службы скорой помощи привел в ходе брифинга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 раненыСтрельба у Белого дома – неизвестный ранил нацгвардейцевСтрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
Новости
новости, сша, техас, стрельба, происшествия
Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек

При стрельбе в Техасе погибли и ранены 17 человек в городе Остин – подозреваемый убит

15:49 01.03.2026 (обновлено: 15:56 01.03.2026)
 
Стрельба в США
Стрельба в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 14 ранены при стрельбе в городе Остин американского штата Техас, нападавший ликвидирован. Об этом в воскресенье со ссылкой на полицию и врачей сообщает РИА Новости.

"Трое из наших сотрудников открыли ответный огонь, ликвидировав подозреваемого", – заявила начальник полиции Лиза Дэвис в ходе брифинга, видеозапись которого появилась в соцсетях полицейского управления.

По информации начальника службы скорой помощи округов Остин и Трэвис Роберта Лакритца, на месте происшествия всего были обнаружены 17 человек. 14 из них были госпитализированы, а трое признаны погибшими на месте. Такие цифры начальника службы скорой помощи привел в ходе брифинга.
НовостиСШАТехасСтрельбаПроисшествия
 
