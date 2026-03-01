Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
https://crimea.ria.ru/20260301/ssha-i-izrail-udarili-po-bolnitse-v-tsentre-tegerana-1153599013.html
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана - РИА Новости Крым, 01.03.2026
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 01.03.2026
обострение между израилем и ираном
иран
обострение между ираном и сша
новости
в мире
сша
израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы.Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.
Новости
обострение между израилем и ираном, иран, обострение между ираном и сша, новости, в мире, сша, израиль
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана

США и Израиль ударили по больнице Ганди в центре Тегерана

21:16 01.03.2026 (обновлено: 21:37 01.03.2026)
 
© AP Photo Vahid SalemiПоследствия атаки Израиля по Тегерану, Иран
Последствия атаки Израиля по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo Vahid Salemi
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.
"США и Израиль в своем очередном военном преступлении несколько минут назад нанесли удар по больнице Ганди в Тегеране", – цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы.
Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Лента новостейМолния