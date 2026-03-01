https://crimea.ria.ru/20260301/ssha-i-izrail-udarili-po-bolnitse-v-tsentre-tegerana-1153599013.html
США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T21:16
2026-03-01T21:16
2026-03-01T21:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Tasnim.Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы.Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2026
