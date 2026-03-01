Рейтинг@Mail.ru
США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/ssha-budut-bombit-iran-do-dostizheniya-postavlennykh-tseley--tramp-1153584078.html
США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп
США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп - РИА Новости Крым, 01.03.2026
США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T07:43
2026-03-01T07:52
новости
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
иран
сша
в мире
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:345:827:810_1920x0_80_0_0_61750e97e3d1d7ab2c8b0a527535dee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договориться с Ираном после ударов по нему, которые в том числе привели к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, "стало легче, чем день назад", об этом он заявил CBS."При этом нынешний глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Ирана войной.Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260301/118-detey-pogibli-v-shkole-irana-posle-udarov-ssha-zayavleniya-v-sovbeze-oon-1153583710.html
иран
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_77:344:827:907_1920x0_80_0_0_adaec42ebf14aec968100d27d2d5ed54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, сша, в мире, дональд трамп
США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп

Трамп: США будут бомбить Иран без перерыва до достижения поставленных целей

07:43 01.03.2026 (обновлено: 07:52 01.03.2026)
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
"Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире", – цитирует РИА Новости сообщение Трампа в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договориться с Ираном после ударов по нему, которые в том числе привели к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, "стало легче, чем день назад", об этом он заявил CBS.
"

"Теперь это (дипломатическое решение. – ред.) гораздо легче, чем день назад, очевидно", – цитирует заявление американского президента РИА Новости.

При этом нынешний глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Ирана войной.
Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов.
"У нас нет дополнений на данный момент, чтобы поделиться ими", – сообщили в Пентагоне на вопрос о том, планируют ли Штаты наземную операцию в Иране или исключают такое развитие событий.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
07:22
148 детей погибли в школе Ирана после ударов США: заявления в Совбезе ООН
 
НовостиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАИранСШАВ миреДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:55Подвиг псковских десантников в инфографике РИА Новости Крым
08:19Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана
07:57Удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана – главное на утро
07:43США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп
07:22148 детей погибли в школе Ирана после ударов США: заявления в Совбезе ООН
07:02Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи
00:01Погода в Крыму в первый день весны
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:00В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет
22:10Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
22:06ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина
21:45Операция США против Ирана и смерть Бориса Тезикова – главное за день
21:32"Посмотрите на Джанкой" - песня о том, как евреям дали землю в Крыму
21:03В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
20:50Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причины
20:33Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели
20:15Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
20:05В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
19:35В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
19:32В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
Лента новостейМолния