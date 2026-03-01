https://crimea.ria.ru/20260301/ssha-budut-bombit-iran-do-dostizheniya-postavlennykh-tseley--tramp-1153584078.html

США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп

США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп - РИА Новости Крым, 01.03.2026

США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T07:43

2026-03-01T07:43

2026-03-01T07:52

новости

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

иран

сша

в мире

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152179148_0:345:827:810_1920x0_80_0_0_61750e97e3d1d7ab2c8b0a527535dee4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договориться с Ираном после ударов по нему, которые в том числе привели к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, "стало легче, чем день назад", об этом он заявил CBS."При этом нынешний глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Ирана войной.Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260301/118-detey-pogibli-v-shkole-irana-posle-udarov-ssha-zayavleniya-v-sovbeze-oon-1153583710.html

иран

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, иран, сша, в мире, дональд трамп