США будут бомбить Иран до достижения поставленных целей – Трамп
07:43 01.03.2026 (обновлено: 07:52 01.03.2026)
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.
"Массированные и точечные бомбардировки будут продолжаться непрерывно на протяжении всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире", – цитирует РИА Новости сообщение Трампа в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что договориться с Ираном после ударов по нему, которые в том числе привели к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, "стало легче, чем день назад", об этом он заявил CBS.
"Теперь это (дипломатическое решение. – ред.) гораздо легче, чем день назад, очевидно", – цитирует заявление американского президента РИА Новости.
При этом нынешний глава Белого дома уклонился от ответа на вопрос, считает ли он операцию против Ирана войной.
Министерство войны США на запрос РИА Новости не раскрыло, является ли наземная операция в Иране частью дальнейших планов Штатов.
"У нас нет дополнений на данный момент, чтобы поделиться ими", – сообщили в Пентагоне на вопрос о том, планируют ли Штаты наземную операцию в Иране или исключают такое развитие событий.
