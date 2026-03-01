Рейтинг@Mail.ru
Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака
Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака
силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T23:20
2026-03-01T23:32
ирак
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
новости
сша
израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал в столице Ирака Багдаде, где находится посольство США – силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.Сотни протестующих с флагами Ирана и Ирака, а также с портретами погибшего иранского верховного лидера Али Хаменеи собрались рядом с "Зеленой зоной" в Багдаде, где расположены правительственные здания и посольства. Активисты вышли на улицы, скандируя лозунги против действий США и Израиля в отношении Ирана на фоне эскалации.Подразделения сил внутренней безопасности оцепили место скопления демонстрантов и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить прорыва демонстрантов в "Зеленую зону".Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы. Также США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ирак
иран
сша
израиль
ирак, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, новости, сша, израиль
Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака

В посольство США в Ираке прорываются протестующие – силовики применяют слезоточивый газ

23:20 01.03.2026 (обновлено: 23:32 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал в столице Ирака Багдаде, где находится посольство США силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни протестующих с флагами Ирана и Ирака, а также с портретами погибшего иранского верховного лидера Али Хаменеи собрались рядом с "Зеленой зоной" в Багдаде, где расположены правительственные здания и посольства. Активисты вышли на улицы, скандируя лозунги против действий США и Израиля в отношении Ирана на фоне эскалации.
Подразделения сил внутренней безопасности оцепили место скопления демонстрантов и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить прорыва демонстрантов в "Зеленую зону".
Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы. Также США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
