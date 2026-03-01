https://crimea.ria.ru/20260301/sotni-protestuyuschikh-pytayutsya-prorvatsya-v-posolstvo-ssha-v-stolitse-iraka-1153600366.html

Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака

Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Сотни протестующих пытаются прорваться в посольство США в столице Ирака

силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T23:20

2026-03-01T23:20

2026-03-01T23:32

ирак

иран

обострение между израилем и ираном

обострение между ираном и сша

новости

сша

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153600483_0:169:611:513_1920x0_80_0_0_d9b1fb9bce2c78564f8a2fba0d11a699.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал в столице Ирака Багдаде, где находится посольство США – силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, передает корреспондент РИА Новости.Сотни протестующих с флагами Ирана и Ирака, а также с портретами погибшего иранского верховного лидера Али Хаменеи собрались рядом с "Зеленой зоной" в Багдаде, где расположены правительственные здания и посольства. Активисты вышли на улицы, скандируя лозунги против действий США и Израиля в отношении Ирана на фоне эскалации.Подразделения сил внутренней безопасности оцепили место скопления демонстрантов и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить прорыва демонстрантов в "Зеленую зону".Ранее стало известно, что число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 165 человек. Представитель министерства образования Ирана Али Фархади сообщил, что убитые и раненые дети – это учащиеся школы. Также США и Израиль нанесли удар по больнице Ганди, расположенной в центре иранской столицы Тегерана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260301/navyazali-voynu-iran-obratilsya-s-zayavleniem-k-stranam-persidskogo-zaliva-1153594869.html

ирак

иран

сша

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, новости, сша, израиль