Рейтинг@Mail.ru
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/sochi-sem-chasov-pod-udarom-vsu-zakryt-aeroport-i-otmeneny-desyatki-reysov-1153598423.html
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T20:55
2026-03-01T21:31
сочи
андрей прошунин
новости
самолет
аэропорт
краснодарский край
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153598547_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a2e649c721af2e60542a437e20b475de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов.Об угрозе атаки беспилотников и работе системы ПВО мэр города Андрей Прошунин сообщил около 14 часов. В это же время Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион, сообщил Андрей Прошунин.В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 11 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы во Владикавказ, в Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу, Астрахань. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи.В аэропорту также сообщили, что размещены в гостиницах пассажиры 10 рейсов, планируются к размещению в гостиницах пассажиры еще 13 рейсов. В случае необходимости можно обратиться за помощью к менеджерам по гостеприимному сервису в чистой/общей зоне или на стойку информации (сектор В2). Ответственность за предоставление питания и напитков пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они же организуют расселение в гостиницах.В аэропорту сообщили, что обстановка в воздушной гавани спокойная, все службы усилены персоналом. В терминале поддерживается комфортная температура, регулярно проводится уборка, круглосуточно работает комната матери и ребенка, есть доступ к питьевой воде.Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах организована деятельность мобильных приемных, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153598547_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_94fe1625ca3c59b8073479dc3dee88d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, андрей прошунин, новости, самолет, аэропорт, краснодарский край, беспилотник (бпла, дрон)
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов

В Сочи семь часов отражают атаку ВСУ – закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов

20:55 01.03.2026 (обновлено: 21:31 01.03.2026)
 
© Аэропорт СочиВ аэропорту Сочи во время введения ограничений на полеты
В аэропорту Сочи во время введения ограничений на полеты
© Аэропорт Сочи
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов.
Об угрозе атаки беспилотников и работе системы ПВО мэр города Андрей Прошунин сообщил около 14 часов. В это же время Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион, сообщил Андрей Прошунин.
В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 11 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы во Владикавказ, в Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу, Астрахань. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи.
В аэропорту также сообщили, что размещены в гостиницах пассажиры 10 рейсов, планируются к размещению в гостиницах пассажиры еще 13 рейсов. В случае необходимости можно обратиться за помощью к менеджерам по гостеприимному сервису в чистой/общей зоне или на стойку информации (сектор В2). Ответственность за предоставление питания и напитков пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они же организуют расселение в гостиницах.
В аэропорту сообщили, что обстановка в воздушной гавани спокойная, все службы усилены персоналом. В терминале поддерживается комфортная температура, регулярно проводится уборка, круглосуточно работает комната матери и ребенка, есть доступ к питьевой воде.
Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах организована деятельность мобильных приемных, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.
Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиАндрей ПрошунинНовостиСамолетАэропортКраснодарский крайБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:23В Севастополе объявили воздушную тревогу четвертый раз за день
22:10Аварийное отключение энергосистемы – что происходит со светом в Крыму
21:37Удары по Ирану и гибель Хаменеи и 165 детей после атаки США: главное
21:16США и Израиль ударили по больнице в центре Тегерана
20:55Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
20:41Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа
20:32Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму
20:11Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
19:48Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
19:28Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
19:10Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
18:52Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
18:30В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:17Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
18:04В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:02Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 165 – ранены 95
17:34Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
17:16Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
17:07Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
17:03Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Лента новостейМолния