Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Сочи семь часов под ударом ВСУ: закрыт аэропорт и отменены десятки рейсов
Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T20:55
2026-03-01T20:55
2026-03-01T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов.Об угрозе атаки беспилотников и работе системы ПВО мэр города Андрей Прошунин сообщил около 14 часов. В это же время Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион, сообщил Андрей Прошунин.В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 11 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы во Владикавказ, в Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу, Астрахань. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи.В аэропорту также сообщили, что размещены в гостиницах пассажиры 10 рейсов, планируются к размещению в гостиницах пассажиры еще 13 рейсов. В случае необходимости можно обратиться за помощью к менеджерам по гостеприимному сервису в чистой/общей зоне или на стойку информации (сектор В2). Ответственность за предоставление питания и напитков пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они же организуют расселение в гостиницах.В аэропорту сообщили, что обстановка в воздушной гавани спокойная, все службы усилены персоналом. В терминале поддерживается комфортная температура, регулярно проводится уборка, круглосуточно работает комната матери и ребенка, есть доступ к питьевой воде.Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах организована деятельность мобильных приемных, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.
20:55 01.03.2026 (обновлено: 21:31 01.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сочи в воскресенье находится под длительной атакой украинских беспилотников – в городе работает ПВО, семь часов закрыт аэропорт и отменены десятки авиарейсов.
Об угрозе атаки беспилотников и работе системы ПВО мэр города Андрей Прошунин сообщил
около 14 часов. В это же время Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников
на регион, сообщил Андрей Прошунин.
В связи с временными ограничениями на полеты экипажами 11 рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы во Владикавказ, в Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу, Астрахань. Как только ограничения будут сняты, воздушные суда вернутся в Сочи.
В аэропорту также сообщили, что размещены в гостиницах пассажиры 10 рейсов, планируются к размещению в гостиницах пассажиры еще 13 рейсов. В случае необходимости можно обратиться за помощью к менеджерам по гостеприимному сервису в чистой/общей зоне или на стойку информации (сектор В2). Ответственность за предоставление питания и напитков пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они же организуют расселение в гостиницах.
В аэропорту сообщили, что обстановка в воздушной гавани спокойная, все службы усилены персоналом. В терминале поддерживается комфортная температура, регулярно проводится уборка, круглосуточно работает комната матери и ребенка, есть доступ к питьевой воде.
Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах организована деятельность мобильных приемных, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.
Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку
ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.
