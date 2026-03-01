https://crimea.ria.ru/20260301/smertelnyy-pozhar-proizoshel-v-balaklave-1153587593.html

Смертельный пожар произошел в Балаклаве

Смертельный пожар произошел в Балаклаве - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Смертельный пожар произошел в Балаклаве

В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир - погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T12:22

2026-03-01T12:22

2026-03-01T12:24

балаклава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/01/1153587711_83:0:1280:674_1920x0_80_0_0_499e299564a975d9b3620ec38f0ddd1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир - погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.Пожар произошел накануне ночью в квартире на втором этаже в доме по улице Невская, уточнили в ведомстве."Прибыв к месту, силы МЧС России установили: происходит пламенное горение на балконе. Проникнув внутрь помещения, обнаружили внутри мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении.Пожар площадью два "квадрата" локализовали за 10 минут, в его ликвидации участвовали 22 человека и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты, добавили в пресс-службе.Ранее в Джанкое на пожаре в многоквартирном жилом доме также погиб человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в СевастополеВ Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за годАлкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года

балаклава

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава