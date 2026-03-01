Рейтинг@Mail.ru
Смертельный пожар произошел в Балаклаве - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Смертельный пожар произошел в Балаклаве
Смертельный пожар произошел в Балаклаве - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Смертельный пожар произошел в Балаклаве
В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир - погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T12:22
2026-03-01T12:24
балаклава
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир - погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.Пожар произошел накануне ночью в квартире на втором этаже в доме по улице Невская, уточнили в ведомстве."Прибыв к месту, силы МЧС России установили: происходит пламенное горение на балконе. Проникнув внутрь помещения, обнаружили внутри мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении.Пожар площадью два "квадрата" локализовали за 10 минут, в его ликвидации участвовали 22 человека и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты, добавили в пресс-службе.Ранее в Джанкое на пожаре в многоквартирном жилом доме также погиб человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей и трое взрослых спасены на пожаре в СевастополеВ Крыму случилось более 3,5 тысяч пожаров за годАлкоголь и сигарета в постели: статистика пожаров в Крыму с начала года
балаклава
балаклава
Смертельный пожар произошел в Балаклаве

Смертельный пожар произошел в Балаклаве в Севастополе – погиб 89-летний мужчина

12:22 01.03.2026 (обновлено: 12:24 01.03.2026)
 
© МЧС СевастополяПожарная машина в Севастополе
Пожарная машина в Севастополе
© МЧС Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Балаклаве произошел пожар в одной из квартир - погиб 89-летний мужчина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу Севастополю.
Пожар произошел накануне ночью в квартире на втором этаже в доме по улице Невская, уточнили в ведомстве.
"Прибыв к месту, силы МЧС России установили: происходит пламенное горение на балконе. Проникнув внутрь помещения, обнаружили внутри мужчину 1937 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медики констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
Пожар площадью два "квадрата" локализовали за 10 минут, в его ликвидации участвовали 22 человека и 9 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты, добавили в пресс-службе.
Ранее в Джанкое на пожаре в многоквартирном жилом доме также погиб человек.
Балаклава
 
Лента новостейМолния