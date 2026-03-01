https://crimea.ria.ru/20260301/sevastopolskie-vina-priznany-luchshimi-na-mezhdunarodnom-konkurse-1153588102.html

Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе

Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе

Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T19:48

2026-03-01T19:48

2026-03-01T19:48

новости севастополя

михаил развожаев

севастополь

крым

новости крыма

виноделие

награды

виноделие в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132930255_0:568:1024:1144_1920x0_80_0_0_109d0d69feecbb11cf87601729fe1a9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Севастопольский регион представили три винодельческих предприятия: Винодельня "Бельбек", "Инкерманский завод марочных вин", "Усадьба Александровская", перечислил Развожаев.Винодельня "Бельбек" получила высшую оценку качества Double Gold за вино "Меритаж", а также пять золотых и одну серебряную награду, Инкерманский завод завоевал золотой статус за "Портвейн белый Крымский" урожая 2014 года и серебряный за выдержанный портвейн "Севастополь" 1994 года урожая. Кроме того, вина "Усадьбы Александровской" отмечены на конкурсе двумя серебряными медалями за "Пти вердо" и "Бордоский бленд", пояснил губернатор.Ранее Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду.В севастопольском регионе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут инвентаризацию более 20 га виноградниковВ Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградниковКак закон о регулировании виноделия в России повлиял на отрасль

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, виноделие, награды, виноделие в крыму