Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T19:48
2026-03-01T19:48
новости севастополя
михаил развожаев
севастополь
крым
новости крыма
виноделие
награды
виноделие в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Севастопольский регион представили три винодельческих предприятия: Винодельня "Бельбек", "Инкерманский завод марочных вин", "Усадьба Александровская", перечислил Развожаев.Винодельня "Бельбек" получила высшую оценку качества Double Gold за вино "Меритаж", а также пять золотых и одну серебряную награду, Инкерманский завод завоевал золотой статус за "Портвейн белый Крымский" урожая 2014 года и серебряный за выдержанный портвейн "Севастополь" 1994 года урожая. Кроме того, вина "Усадьбы Александровской" отмечены на конкурсе двумя серебряными медалями за "Пти вердо" и "Бордоский бленд", пояснил губернатор.Ранее Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду.В севастопольском регионе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
новости севастополя, михаил развожаев, севастополь, крым, новости крыма, виноделие, награды, виноделие в крыму
Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе

Виноделы из Севастополя удостоены высоких наград на международном конкурсе Terravino

19:48 01.03.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВино
Вино
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino, который проходил в Израиле. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Севастопольские виноделы завоевали высокие награды на международном конкурсе Terravino 2026 в Израиле. В дегустации участвовали виноделы из 19 стран. Российские вина завоевали 11 наград высшей категории Double Gold, 19 золотых медалей и 11 серебряных", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Севастопольский регион представили три винодельческих предприятия: Винодельня "Бельбек", "Инкерманский завод марочных вин", "Усадьба Александровская", перечислил Развожаев.
Винодельня "Бельбек" получила высшую оценку качества Double Gold за вино "Меритаж", а также пять золотых и одну серебряную награду, Инкерманский завод завоевал золотой статус за "Портвейн белый Крымский" урожая 2014 года и серебряный за выдержанный портвейн "Севастополь" 1994 года урожая. Кроме того, вина "Усадьбы Александровской" отмечены на конкурсе двумя серебряными медалями за "Пти вердо" и "Бордоский бленд", пояснил губернатор.
Ранее Севастопольские винодельни стали лауреатами престижного рейтинга "Гид по российским винам". Трем проектам компаний присудили высшую награду.
В севастопольском регионе произрастают более 30 сортов, и на небольшой территории в разных условиях из него будут создаваться абсолютно разные вина. В прошлом году в регионе заложили новые виноградники на площади в 264 гектара.
В России приняли ряд изменений в законодательстве для защиты винодельческой отрасли. Теперь на земельных участках, которые используют под виноградники, допускается строительство объектов, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями.
Новости СевастополяМихаил РазвожаевСевастопольКрымНовости КрымаВиноделиеНаградыВиноделие в Крыму
 
