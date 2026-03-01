https://crimea.ria.ru/20260301/sevastopol-otrazhaet-ataku-vsu--sbity-neskolko-tseley-1153590462.html
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
2026-03-01T14:32
2026-03-01T14:32
2026-03-01T14:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отражают атаку ВСУ на Севастополь – на данный момент сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И уточнил, что в районе цели были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Глава города-героя призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:32 01.03.2026 (обновлено: 14:41 01.03.2026)