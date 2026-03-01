Рейтинг@Mail.ru
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отражают атаку ВСУ на Севастополь – на данный момент сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T14:32
2026-03-01T14:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отражают атаку ВСУ на Севастополь – на данный момент сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И уточнил, что в районе цели были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.Глава города-героя призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике.
Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей

При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты три воздушных цели

14:32 01.03.2026 (обновлено: 14:41 01.03.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отражают атаку ВСУ на Севастополь – на данный момент сбиты три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

И уточнил, что в районе цели были уничтожены в районе Северной стороны и мыса Фиолент.
Глава города-героя призвал не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.
Силы российской ПВО в воскресенье днем отражают атаку ВСУ на Сочи. Угроза атаки беспилотников была объявлена также в Новороссийске, на территории Туапсинского округа, в Геленджике.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
