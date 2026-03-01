https://crimea.ria.ru/20260301/rossiyane-vybirayut-letniy-krym--tseny-i-samye-populyarnye-goroda-1153345481.html

Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города

Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Сразу пять крымских городов вошли в десятку самых популярных направлений для бронирований с июня по август. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Суточное размещение в Сочи летом обойдется в среднем в 5543 рублей, в Ялте – в 6642 рубля, в Питере – 5683.Далее в рейтинге следует Феодосия со средней стоимостью номера в 4834 рубля, а также Геленджик и Анапа – 6689 и 5687 рублей соответственно.На седьмом месте рейтинга оказалась Алушта со средней ценой за номер в 6150 рублей, на восьмом – Евпатория – 4918 рублей, на девятом – Судак – 5188. Замыкает десятку Москва со стоимость размещения в 5611 рублей.Россияне активно бронируют Крым по акциям раннего бронирования на лето, количество февральских продаж у ряда туроператоров увеличилось до 30 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщала ранее глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотокаСпрос огромный: как идет бронирование отдыха в Крыму на лето 2026 годаНазвана средняя стоимость летнего семейного отдыха в Крыму и на Кубани

