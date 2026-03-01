https://crimea.ria.ru/20260301/putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-ubiystvom-khamenei-1153588902.html

Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи.Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.В России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами, заявил Путин.Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

