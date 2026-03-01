Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T13:12
2026-03-01T13:19
владимир путин (политик)
россия
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи.Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.В России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами, заявил Путин.Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.
россия
Новости
Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи

Путин выразил глубокие соболезнования в связи с убийством Хаменеи

13:12 01.03.2026 (обновлено: 13:19 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи.
Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", – сказано в тексте соболезнования.

В России Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в развитие отношений между двумя странами, заявил Путин.
Российский лидер передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительству и всему народу Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Лента новостейМолния