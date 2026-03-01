Проект "Корабли и люди" стартует в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20260301/proekt-korabli-i-lyudi-startuet-v-sevastopole-1153579101.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Корабли и люди" покажут передвижную выставку "Белые паруса адмирала Лазарева". Об этом на пресс-конференции регионального отделения Военно-исторического общества рассказал один из организаторов мероприятия директор АНО "32-й экипаж – команда брига "Меркурий" Юрий Мишин.Проект "Корабли и люди", посвященный истории Черноморского флота первой половины XIX столетия, включает создание фильма об истории самых известных героев Черноморского флота – моряков и их кораблей, а также посвященной и передвижной выставки "Белые паруса адмирала Лазарева".По словам Мишина, проект направлен на сохранение истории одного из легендарных подразделений – 32-го флотского экипажа, который формировал команду вошедшего в историю брига "Меркурий". Среди знаменитых имен Александр Казарский, Федор Новосильский и другие.В рамках выставки покажут макеты кораблей и вооружения ЧФ. В частности, как рассказали участники проекта, одной из "фишек" станет копия 8-фунтовой канонады. Такие устанавливались на личной яхте Михаила Лазарева "Орианда", главного командира ЧФ и портов, такой экспонат есть в экспозиции музея Черноморского флота в Севастополе.В региональном отделении Российского военно-исторического общества выразили надежду, что в этом году проект "Корабли и люди" стартует, но это не будет разовой акцией – его будут развивать.
10:34 01.03.2026 (обновлено: 11:04 01.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Корабли и люди" покажут передвижную выставку "Белые паруса адмирала Лазарева". Об этом на пресс-конференции регионального отделения Военно-исторического общества рассказал один из организаторов мероприятия директор АНО "32-й экипаж – команда брига "Меркурий" Юрий Мишин.
Проект "Корабли и люди", посвященный истории Черноморского флота первой половины XIX столетия, включает создание фильма об истории самых известных героев Черноморского флота – моряков и их кораблей, а также посвященной и передвижной выставки "Белые паруса адмирала Лазарева".
По словам Мишина, проект направлен на сохранение истории одного из легендарных подразделений – 32-го флотского экипажа, который формировал команду вошедшего в историю брига "Меркурий". Среди знаменитых имен Александр Казарский, Федор Новосильский и другие.
"Нам город выделил помещение, в котором мы хотим оборудовать постоянно действующую кают-компанию. А до окончания ремонтных работ у нас будет работать передвижная выставка. Мы проедем по всем знаковым местам. Побываем в музеях, в культурно-выставочном центре, в училище Нахимова (военно-морское красной звезды училище им. П. С. Нахимова – ред.) и так далее. То есть много запланировано мероприятий", – рассказал Мишин в ходе пресс-конференции РВИО в Севастополе, посвященной планам на 2026 год.
В рамках выставки покажут макеты кораблей и вооружения ЧФ. В частности, как рассказали участники проекта, одной из "фишек" станет копия 8-фунтовой канонады. Такие устанавливались на личной яхте Михаила Лазарева "Орианда", главного командира ЧФ и портов, такой экспонат есть в экспозиции музея Черноморского флота в Севастополе.
В региональном отделении Российского военно-исторического общества выразили надежду, что в этом году проект "Корабли и люди" стартует, но это не будет разовой акцией – его будут развивать.
