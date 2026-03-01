https://crimea.ria.ru/20260301/proekt-korabli-i-lyudi-startuet-v-sevastopole-1153579101.html

Проект "Корабли и люди" стартует в Севастополе

Проект "Корабли и люди" стартует в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Проект "Корабли и люди" стартует в Севастополе

В Севастополе в рамках проекта "Корабли и люди" покажут передвижную выставку "Белые паруса адмирала Лазарева". Об этом на пресс-конференции регионального... РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Корабли и люди" покажут передвижную выставку "Белые паруса адмирала Лазарева". Об этом на пресс-конференции регионального отделения Военно-исторического общества рассказал один из организаторов мероприятия директор АНО "32-й экипаж – команда брига "Меркурий" Юрий Мишин.Проект "Корабли и люди", посвященный истории Черноморского флота первой половины XIX столетия, включает создание фильма об истории самых известных героев Черноморского флота – моряков и их кораблей, а также посвященной и передвижной выставки "Белые паруса адмирала Лазарева".По словам Мишина, проект направлен на сохранение истории одного из легендарных подразделений – 32-го флотского экипажа, который формировал команду вошедшего в историю брига "Меркурий". Среди знаменитых имен Александр Казарский, Федор Новосильский и другие.В рамках выставки покажут макеты кораблей и вооружения ЧФ. В частности, как рассказали участники проекта, одной из "фишек" станет копия 8-фунтовой канонады. Такие устанавливались на личной яхте Михаила Лазарева "Орианда", главного командира ЧФ и портов, такой экспонат есть в экспозиции музея Черноморского флота в Севастополе.В региональном отделении Российского военно-исторического общества выразили надежду, что в этом году проект "Корабли и люди" стартует, но это не будет разовой акцией – его будут развивать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьники раскрывают тайны древности"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

