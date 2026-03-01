https://crimea.ria.ru/20260301/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-vesny-1153564012.html
Погода в Крыму в первый день весны
Погода в Крыму в первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Погода в Крыму в первый день весны
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T00:01
2026-03-01T00:01
2026-03-01T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152242844_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_3243927013c30ba00c9d3ec66f3f5481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +9…+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Евпатории, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +4, днем от +8 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/07/1152242844_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_ba80a6c3a04e3c9faebcb9a6b161a16a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, ялта, алушта, судак
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 1 марта ночью 0…-5, на южном побережье +2…+4; днем +7…+12, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +9…+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте, Евпатории, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +4, днем от +8 до +12 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.