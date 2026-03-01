Погода в Крыму в первый день весны

https://crimea.ria.ru/20260301/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-vesny-1153564012.html

В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +9…+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Евпатории, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +4, днем от +8 до +12 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

