Погода в Крыму в первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Погода в Крыму в первый день весны
Погода в Крыму в первый день весны - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Погода в Крыму в первый день весны
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T00:01
2026-03-01T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +9…+11 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.В Ялте, Евпатории, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +4, днем от +8 до +12 градусов.
крым
симферополь
севастополь
евпатория
феодосия
ялта
алушта
судак
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, евпатория, феодосия, ялта, алушта, судак

Погода в Крыму в первый день весны

00:01 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, гололед. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха 1 марта ночью 0…-5, на южном побережье +2…+4; днем +7…+12, в горах 0…+5", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем +9…+11 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +6...+8.
В Ялте, Евпатории, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от -2 до +4, днем от +8 до +12 градусов.
ПогодаКрымская погодаПогода в КрымуКрымский гидрометцентрКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЕвпаторияФеодосияЯлтаАлуштаСудак
 
