Подвиг псковских десантников в инфографике РИА Новости Крым

Подвиг псковских десантников в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Подвиг псковских десантников в инфографике РИА Новости Крым

01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В деревне Череха в пригороде Пскова у контрольно-пропускного пункта 104-го десантного штурмового полка стоит монумент, прозванный в народе "Куполом". Белоснежный металлический купол парашюта стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырехгранную горную вершину. Под куполом – композиция из 84-х устремленных ввысь поминальных свечей. Этот памятник посвящен десантникам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ, которые 26 лет назад приняли неравный бой с двадцатикратно превосходящими силами боевиков у высоты 776 под Улус-Кертом.Бой длился почти сутки – из 90 человек живыми из него вышли только шестеро солдат. Русские десантники погибали, но не сдавались и стояли до последнего. Самому старшему из них было 37 лет, младшему – 18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

