Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
Армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T16:09
2026-03-01T16:09
новости сво
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах.Группировка войск "Север" заняла более выгодные позиции, нанеся поражение украинским формированиям в Сумской области: бои ведутся в окрестностях пяти населенных пунктов. А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям ВСУ возле восьми населенных пунктов.На этом участке фронта потери ВСУ превысили 200 боевиков. Кроме того, сожжены броневик, 21 автомобиль, пусковая установка РСЗО HIMARS, боевая машина РСЗО "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены восемь складов: один с боеприпасами и семь с материальными средствами.Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, разгромив противника на подходах к четырем населенным пунктам на Харьковщине.ВСУ потеряли до 190 боевиков, БМП, 20 автомобилей, машину РСЗО "Град", шесть артиллерийских орудий. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ослабив силы киевского режима в районах семи населенных пунктов в ДНР."Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", – сообщили в российском оборонном ведомстве.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ разбиты в окрестностях шести населенных пунктов на территории ДНР и двух – в Днепропетровской области.В этом квадрате украинские вооруженные формирования недосчитались до 330 боевиков, а также шести броневиков, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.Группировка войск "Восток" продавила оборону противника, разгромив его силы в районах восьми населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях."ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ возле двух сел в Запорожской области, уничтожив до 40 боевиков киевского режима, 13 автомобилей, радиолокационную станцию П-18, две станции РЭБ и склад материальных средств.Накануне сообщалось, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта – Нескучное Харьковской области и Горькое Запорожской области, и ликвидировала 1330 боевиков за сутки боев.
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков

Новости СВО – Украина потеряла еще свыше 1300 боевиков за сутки

16:09 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Армия России на отдельных участках фронта продавила оборону противника, заняла более выгодные рубежи и позиции и ликвидировала более 1300 киевских боевиков за сутки. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией поражены объекты энергетической инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сводке.
Группировка войск "Север" заняла более выгодные позиции, нанеся поражение украинским формированиям в Сумской области: бои ведутся в окрестностях пяти населенных пунктов. А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям ВСУ возле восьми населенных пунктов.
На этом участке фронта потери ВСУ превысили 200 боевиков. Кроме того, сожжены броневик, 21 автомобиль, пусковая установка РСЗО HIMARS, боевая машина РСЗО "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены восемь складов: один с боеприпасами и семь с материальными средствами.
Военнослужащие группировки "Запад" улучшили тактическое положение, разгромив противника на подходах к четырем населенным пунктам на Харьковщине.
ВСУ потеряли до 190 боевиков, БМП, 20 автомобилей, машину РСЗО "Град", шесть артиллерийских орудий. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ослабив силы киевского режима в районах семи населенных пунктов в ДНР.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", – сообщили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ разбиты в окрестностях шести населенных пунктов на территории ДНР и двух – в Днепропетровской области.
В этом квадрате украинские вооруженные формирования недосчитались до 330 боевиков, а также шести броневиков, девяти автомобилей и двух артиллерийских орудий.
Группировка войск "Восток" продавила оборону противника, разгромив его силы в районах восьми населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
"ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять пикапов, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ возле двух сел в Запорожской области, уничтожив до 40 боевиков киевского режима, 13 автомобилей, радиолокационную станцию П-18, две станции РЭБ и склад материальных средств.
Накануне сообщалось, что российская армия продвинулась на отдельных участках фронта, освободила два населенных пункта – Нескучное Харьковской области и Горькое Запорожской области, и ликвидировала 1330 боевиков за сутки боев.
