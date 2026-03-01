Рейтинг@Mail.ru
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран знает, что страны Персидского залива в гневе из-за ударов Тегерана, однако они должны понимать, что эта война навязана Ирану. С таким заявлением выступил... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T17:34
2026-03-01T17:43
новости
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран знает, что страны Персидского залива в гневе из-за ударов Тегерана, однако они должны понимать, что эта война навязана Ирану. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.Также министр заявил, что Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив.Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).В то же время крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.Ранее в воскресенье танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа, судно тонет. Позже появилась информация, что еще один нефтетанкер получил повреждения в результате обстрела у побережья Омана. На этот раз нефтяной танкер MKD VYOM был под флагом Маршалловых островов.По мнению руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение он высказал в комментарии РИА Новости Крым.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьиУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
иран
ближний восток
ормузский пролив
персидский залив
Новости
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива

Иран выступил с заявлением к странам Персидского залива

17:34 01.03.2026 (обновлено: 17:43 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран знает, что страны Персидского залива в гневе из-за ударов Тегерана, однако они должны понимать, что эта война навязана Ирану. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

"Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам", – цитирует РИА Новости заявление Аракчи телеканалу Al Jazeera.

Также министр заявил, что Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
"У нас нет сейчас намерений перекрывать Ормузский пролив, нет планов предпринимать какие-то меры, препятствующие судоходству в проливе на этом этапе", – цитирует РИА Новости Аракчи.
В то же время крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы приостанавливаем все проходы судов в Ормузском проливе до последующего уведомления", – цитирует РИА Новости пресс-релиз на сайте компании.

Ранее в воскресенье танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа, судно тонет. Позже появилась информация, что еще один нефтетанкер получил повреждения в результате обстрела у побережья Омана. На этот раз нефтяной танкер MKD VYOM был под флагом Маршалловых островов.
По мнению руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение он высказал в комментарии РИА Новости Крым.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
