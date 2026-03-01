https://crimea.ria.ru/20260301/navyazali-voynu-iran-obratilsya-s-zayavleniem-k-stranam-persidskogo-zaliva-1153594869.html

Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран знает, что страны Персидского залива в гневе из-за ударов Тегерана, однако они должны понимать, что эта война навязана Ирану. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.Также министр заявил, что Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив.Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).В то же время крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.Ранее в воскресенье танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа, судно тонет. Позже появилась информация, что еще один нефтетанкер получил повреждения в результате обстрела у побережья Омана. На этот раз нефтяной танкер MKD VYOM был под флагом Маршалловых островов.По мнению руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение он высказал в комментарии РИА Новости Крым.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьиУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

