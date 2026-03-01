Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
Иран выступил с заявлением к странам Персидского залива
17:34 01.03.2026 (обновлено: 17:43 01.03.2026)
© ATTA KENAREТегеран
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран знает, что страны Персидского залива в гневе из-за ударов Тегерана, однако они должны понимать, что эта война навязана Ирану. С таким заявлением выступил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
"Мы знаем, что страны залива в гневе от наших атак, но они должны понимать, что эта война навязана нам", – цитирует РИА Новости заявление Аракчи телеканалу Al Jazeera.
Также министр заявил, что Иран на данный момент не намерен перекрывать Ормузский пролив.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное – ОАЭ и Оману. Пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).
"У нас нет сейчас намерений перекрывать Ормузский пролив, нет планов предпринимать какие-то меры, препятствующие судоходству в проливе на этом этапе", – цитирует РИА Новости Аракчи.
В то же время крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk временно прекращает все рейсы через Ормузский пролив на неопределенный срок, сообщает компания на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
"Мы приостанавливаем все проходы судов в Ормузском проливе до последующего уведомления", – цитирует РИА Новости пресс-релиз на сайте компании.
Ранее в воскресенье танкер под флагом Палау был атакован в Ормузском проливе у берегов Омана, пострадали четверо членов экипажа, судно тонет. Позже появилась информация, что еще один нефтетанкер получил повреждения в результате обстрела у побережья Омана. На этот раз нефтяной танкер MKD VYOM был под флагом Маршалловых островов.
По мнению руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, Ормузский пролив стал для Ирана рычагом воздействия на американскую агрессию. Его закрытие может помочь Тегерану повлиять на мировое сообщество и остановить действия Трампа. Такое мнение он высказал в комментарии РИА Новости Крым.
