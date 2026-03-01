https://crimea.ria.ru/20260301/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-za-tri-chasa-likvidirovali-63-drona-vsu-1153594623.html

Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ

Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским...

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.34 вражеских дрона ликвидировали над Черным морем, 24 – над Крымом, пять – над Азовским морем, 11 – над Краснодарским краем, семь – над Белгородской областью, два – над Курской, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

