Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
2026-03-01T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.34 вражеских дрона ликвидировали над Черным морем, 24 – над Крымом, пять – над Азовским морем, 11 – над Краснодарским краем, семь – над Белгородской областью, два – над Курской, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:16 01.03.2026 (обновлено: 17:30 01.03.2026)