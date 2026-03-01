Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
https://crimea.ria.ru/20260301/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-za-tri-chasa-likvidirovali-63-drona-vsu-1153594623.html
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T17:16
2026-03-01T17:30
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_23676eabbef0589dfc66cbbead659c1b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.34 вражеских дрона ликвидировали над Черным морем, 24 – над Крымом, пять – над Азовским морем, 11 – над Краснодарским краем, семь – над Белгородской областью, два – над Курской, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260301/iz-za-massirovannoy-ataki-bespilotnikov-zakryli-aeroport-sochi-1153594501.html
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 63 беспилотника ВСУ за три часа

17:16 01.03.2026 (обновлено: 17:30 01.03.2026)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 84 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 14:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
34 вражеских дрона ликвидировали над Черным морем, 24 – над Крымом, пять – над Азовским морем, 11 – над Краснодарским краем, семь – над Белгородской областью, два – над Курской, один – над Брянской, перечислили в российском военном ведомстве.
