Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила еще 57 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.18 вражеских беспилотников ликвидировали над Черным морем, 15 – над Крымом, девять – над Азовским морем, восемь – над Брянской областью, пять – над Курской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости крыма, крым, черное море, азовское море, новости, брянская область, курская область, белгородская область, краснодарский край, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
23:29 01.03.2026 (обновлено: 23:39 01.03.2026)