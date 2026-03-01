https://crimea.ria.ru/20260301/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-likvidirovali-esche-42-drona-vsu-za-tri-chasa-1153600635.html

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 42 дрона ВСУ за три часа

Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила еще 57 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями,... РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО за три часа вечером в воскресенье перехватила и уничтожила еще 57 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.18 вражеских беспилотников ликвидировали над Черным морем, 15 – над Крымом, девять – над Азовским морем, восемь – над Брянской областью, пять – над Курской и по одному – над Белгородской областью и Краснодарским краем, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

