Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа
Средства российской ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 48 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 48 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.27 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, пять – над Крымом, три – над Азовским морем, восемь – над Белгородской областью, по два – над Краснодарским краем, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 украинских дронов за три часа

20:41 01.03.2026 (обновлено: 20:50 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 48 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
27 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, пять – над Крымом, три – над Азовским морем, восемь – над Белгородской областью, по два – над Краснодарским краем, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
