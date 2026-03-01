https://crimea.ria.ru/20260301/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-likvidirovali-esche-35-dronov-za-tri-chasa-1153598253.html

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали еще 35 дронов за три часа

Средства российской ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 48 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за три часа во второй половине дня воскресенья перехватили и уничтожили еще 48 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.27 вражеских дронов ликвидировали над Черным морем, пять – над Крымом, три – над Азовским морем, восемь – над Белгородской областью, по два – над Краснодарским краем, один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

