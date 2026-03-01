Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников
Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями,... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T14:14
2026-03-01T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Краснодарским краем и еще один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

Над Крымом и акваториями морей перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников

14:14 01.03.2026 (обновлено: 14:50 01.03.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Краснодарским краем и еще один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
