Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Краснодарским краем и еще один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:14 01.03.2026 (обновлено: 14:50 01.03.2026)