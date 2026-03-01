https://crimea.ria.ru/20260301/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-likvidirovali-30-ukrainskikh-bespilotnikov-1153590121.html

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Российская ПВО в первой половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 43 украинских беспилотника, в том числе над Крымом и Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.17 вражеских дронов ликвидировали над Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным морем, ️еще пять украинских беспилотников нейтрализовали над Курской областью, четыре – над Белгородской, три – над Краснодарским краем и еще один – над Брянской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

