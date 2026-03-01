Рейтинг@Mail.ru
Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму
Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму
В начале весны в Крыму стабильный характер погодных условий маловероятен, но первая порция долгожданного весеннего тепла коснется полуострова уже в начале... РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В начале весны в Крыму стабильный характер погодных условий маловероятен, но первая порция долгожданного весеннего тепла коснется полуострова уже в начале будущей недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу метеоролога, в понедельник будет много солнца, не будет никаких осадков, ночная температура воздуха продержится около нуля и все меньше и меньше вероятности заморозков."Практически их (заморозков – ред.) уже не будет. На побережье полуострова будет уже до +5 градусов. Это будет самый-самый теплый день на грядущей неделе, когда даже в Симферополе столбики термометров уйдут за отметку +10...+12 градусов. А по Крымскому полуострову ожидается от +8 до +13, местами даже где-то и до +15 градусов просто настоящего весеннего тепла", – прогнозирует специалист.А дальше, по словам метеоролога, ситуация начнет "ломаться" – скажется влияние циклонического вихря североатлантического происхождения."Уже во вторник его холодная фронтальная система доберется до юга нашей страны, небо нахмурится, пойдут короткие осадки, причем сначала в виде дождя, а потом перейдут в снег, и температура начнет стремительно понижаться. Во вторник днем и ночью +1…+6, в вечерние часы столбики термометра будут близки к нулевой отметке. Ветры развернутся на северные румбы, будут плотными, до 15 метров в секунду", – предупреждает специалист.В среду, по его словам, станет еще холоднее."Опять возвращаемся к заморозкам 0…-3 градуса в ночные часы. В дневные часы – слабый плюс, 0…+3, переменная облачность, местами небольшой снег, в основном в ночные и утренние часы. Ну а днем и к вечеру скажется уже влияние антициклона, поэтому погода начнет постепенно улучшаться", – прогнозирует метеоролог.В четверг, добавил Тишковец, тоже примерно около нуля, солнечно, без осадков и днем до +7 градусов. К выходным ситуация начнет выправляться – ожидается температура воздуха около нуля ночью, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +5…+10, то есть опять ожидается возвращение в рамки климатической нормы.Оценивая синоптическую ситуацию на грядущий март, ведущий специалист ФОБОС сообщил, что температура месяца ожидается около климатической нормы, возможно с некоторым незначительным отставанием на 1 градус и небольшим недобором осадков в 10%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", новости крыма, прогноз
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В начале весны в Крыму стабильный характер погодных условий маловероятен, но первая порция долгожданного весеннего тепла коснется полуострова уже в начале будущей недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"У нас в России в большинстве регионов, март, конечно же, еще "зимний" месяц, так называемая метеозима. В Москве она, как правило, до 20 марта. Но это не относится к Крыму и вообще югу России. Но и здесь март всегда неустойчивый. И то, что мы ожидаем в начале следующей недели, это такой пробный шарж, пробное перо весны", – отметил эксперт.

По прогнозу метеоролога, в понедельник будет много солнца, не будет никаких осадков, ночная температура воздуха продержится около нуля и все меньше и меньше вероятности заморозков.
"Практически их (заморозков – ред.) уже не будет. На побережье полуострова будет уже до +5 градусов. Это будет самый-самый теплый день на грядущей неделе, когда даже в Симферополе столбики термометров уйдут за отметку +10...+12 градусов. А по Крымскому полуострову ожидается от +8 до +13, местами даже где-то и до +15 градусов просто настоящего весеннего тепла", – прогнозирует специалист.
А дальше, по словам метеоролога, ситуация начнет "ломаться" – скажется влияние циклонического вихря североатлантического происхождения.
"Уже во вторник его холодная фронтальная система доберется до юга нашей страны, небо нахмурится, пойдут короткие осадки, причем сначала в виде дождя, а потом перейдут в снег, и температура начнет стремительно понижаться. Во вторник днем и ночью +1…+6, в вечерние часы столбики термометра будут близки к нулевой отметке. Ветры развернутся на северные румбы, будут плотными, до 15 метров в секунду", – предупреждает специалист.
В среду, по его словам, станет еще холоднее.
"Опять возвращаемся к заморозкам 0…-3 градуса в ночные часы. В дневные часы – слабый плюс, 0…+3, переменная облачность, местами небольшой снег, в основном в ночные и утренние часы. Ну а днем и к вечеру скажется уже влияние антициклона, поэтому погода начнет постепенно улучшаться", – прогнозирует метеоролог.
В четверг, добавил Тишковец, тоже примерно около нуля, солнечно, без осадков и днем до +7 градусов. К выходным ситуация начнет выправляться – ожидается температура воздуха около нуля ночью, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +5…+10, то есть опять ожидается возвращение в рамки климатической нормы.
Оценивая синоптическую ситуацию на грядущий март, ведущий специалист ФОБОС сообщил, что температура месяца ожидается около климатической нормы, возможно с некоторым незначительным отставанием на 1 градус и небольшим недобором осадков в 10%.

"Но, уверяю вас, в апреле нас ждет мощное потепление. Апрель будет повсеместно теплее, чем положено по норме", – прогнозирует эксперт ФОБОС.

