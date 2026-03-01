https://crimea.ria.ru/20260301/meteozima-v-nachale-vesny-mart-risuet-probnyy-sharzh-v-krymu-1153557083.html

Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму

Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Метеозима в начале весны: март рисует пробный шарж в Крыму

В начале весны в Крыму стабильный характер погодных условий маловероятен, но первая порция долгожданного весеннего тепла коснется полуострова уже в начале... РИА Новости Крым, 01.03.2026

2026-03-01T20:32

2026-03-01T20:32

2026-03-01T20:32

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

новости крыма

прогноз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144228967_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e8b439411d17e7446300a60917404587.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В начале весны в Крыму стабильный характер погодных условий маловероятен, но первая порция долгожданного весеннего тепла коснется полуострова уже в начале будущей недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По прогнозу метеоролога, в понедельник будет много солнца, не будет никаких осадков, ночная температура воздуха продержится около нуля и все меньше и меньше вероятности заморозков."Практически их (заморозков – ред.) уже не будет. На побережье полуострова будет уже до +5 градусов. Это будет самый-самый теплый день на грядущей неделе, когда даже в Симферополе столбики термометров уйдут за отметку +10...+12 градусов. А по Крымскому полуострову ожидается от +8 до +13, местами даже где-то и до +15 градусов просто настоящего весеннего тепла", – прогнозирует специалист.А дальше, по словам метеоролога, ситуация начнет "ломаться" – скажется влияние циклонического вихря североатлантического происхождения."Уже во вторник его холодная фронтальная система доберется до юга нашей страны, небо нахмурится, пойдут короткие осадки, причем сначала в виде дождя, а потом перейдут в снег, и температура начнет стремительно понижаться. Во вторник днем и ночью +1…+6, в вечерние часы столбики термометра будут близки к нулевой отметке. Ветры развернутся на северные румбы, будут плотными, до 15 метров в секунду", – предупреждает специалист.В среду, по его словам, станет еще холоднее."Опять возвращаемся к заморозкам 0…-3 градуса в ночные часы. В дневные часы – слабый плюс, 0…+3, переменная облачность, местами небольшой снег, в основном в ночные и утренние часы. Ну а днем и к вечеру скажется уже влияние антициклона, поэтому погода начнет постепенно улучшаться", – прогнозирует метеоролог.В четверг, добавил Тишковец, тоже примерно около нуля, солнечно, без осадков и днем до +7 градусов. К выходным ситуация начнет выправляться – ожидается температура воздуха около нуля ночью, а в дневные часы столбики термометров поднимутся до +5…+10, то есть опять ожидается возвращение в рамки климатической нормы.Оценивая синоптическую ситуацию на грядущий март, ведущий специалист ФОБОС сообщил, что температура месяца ожидается около климатической нормы, возможно с некоторым незначительным отставанием на 1 градус и небольшим недобором осадков в 10%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260225/burnyy-salgir-v-simferopole--grozyat-li-gorodu-podtopleniya-1153483367.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", новости крыма, прогноз