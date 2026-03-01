https://crimea.ria.ru/20260301/mart-protiv-kozhi--kak-zaschitit-ot-kholodnogo-vetra-i-solntsa-vsyu-semyu-1153481495.html

Март против кожи – как защитить от холодного ветра и солнца всю семью

2026-03-01T11:11

эксклюзивы риа новости крым

здоровье

красота и здоровье

дерматология

совет эксперта

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1b/1153550967_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_b38b9e5ff1f47da231702a9bf0d9f67b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Зима – особое испытание для кожи лица: против красоты и комфорта – и переменчивая погода, и яркое солнце, и сильный холодный ветер, и пыль, и холод. А еще это период повышенной уязвимости: за зиму кожа теряет влагу, снижается синтез меланина, утолщается роговой слой, а УФ-индекс стремительно растет. Врач-дерматовенеролог клинического кожно‑венерологического диспансера Дарья Чепурко рассказала РИА Новости Крым, как правильно ухаживать за кожей весной и как защитить от негативных воздействий всю семью.И уточнила, что без должной защиты воздействие ультрафиолета может привести к гиперемии, жжению, зуду, отеку, чувству "стянутости", усилению пигментации и обострению хронических дерматозов. В долгосрочной перспективе это грозит фотостарением и появлением новых пигментных пятен.Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетическихЧтобы минимизировать риски, важно правильно подобрать солнцезащитное средство. Чепурко рекомендует выбирать продукты широкого спектра с защитой от UVA и UVB. Уровень SPF должен быть не ниже 30 для повседневного использования в городе и 50 – при активном солнце. При этом фактор SPF стоит подбирать с учетом фототипа кожи. Также стоит отдавать предпочтение фотостабильным фильтрам, некомедогенной (не забивающей поры кожи - ред.) формуле для лица, а при чувствительной коже – средствам без отдушек.Наносить солнцезащитный крем, по словам врача, нужно за 20 минут до выхода на улицу плотным равномерным слоем.Защита кожи у детей"Кожа у детей тоньше, липидный барьер незрелый, меланина меньше, поэтому весной защита должна быть строже", – отметила Чепурко.Врач рекомендует использовать солнцезащитные средства с физическими или комбинированными фильтрами, SPF 30 (а лучше 50) и обязательной UVA‑защитой – особенно у моря или в горах. Современные солнцезащитные продукты разрешены детям с 6 месяцев, но для младенцев приоритет – нахождение в тени и ограниченное нанесение крема только на открытые участки кожи.Помимо косметики, важно соблюдать режим прогулок: избегать прямых солнечных лучей с 11.00 до 16.00, отдавая предпочтение утренним или вечерним часам. Дополнить защиту помогут одежда с плотным плетением и панама с широкими полями.В Крыму появится парфюмерно-косметический кластерРекомендации для женщин"Весной женщинам обязательно нужно поменять уходовую косметику, стоит перейти на средства с более легкой текстурой, высокой концентрацией активных компонентов и выраженный увлажняющим эффектом, которые не оставляют липкой пленки, не забивают поры, и быстро впитываются", – рассказала дерматовенеролог.И добавила, что точно стоит ограничить использование агрессивных пилингов, ретиноидов, кислот и лазерных шлифовок. И наоборот максимально включить в утренний уход солнцезащитный крем с SPF. Его надо наносить первым слоем после увлажнения, а уже затем – макияж. Для обновления защиты в течение дня подойдут SPF-пудры или спреи, которые можно наносить поверх косметики.Дерматолог назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожи После 40-50 лет особо внимание стоит уделить UVA‑защите, регулярному обновлению SPF, средствам с антиоксидантами, тщательному увлажнению и контролю пигментации. Если женщина принимает комбинированные оральные контрацептивы или сталкивается с гормональными изменениями, риск хлоазмы (пигментное пятно на коже, напоминающее локализованный на каком-то участке загар – ред.) и фоточувствительности повышается – в таких случаях необходима строгая защита с SPF 50 и широким спектром действия, а также дополнительные физические методы.Советы для мужчин"Мужчинам защита нужна также, как и женщинам, поскольку UVA вызывает фотостарение и повышает риск рака кожи вне зависимости от пола. У них чаще всего обгорают уши, нос, лог, задняя поверхность шеи, плечи и голени при активном отдыхе", – отметила Чепурко.Она обратила внимание, что после бритья кожа становится более чувствительной, поэтому SPF‑средство лучше наносить через 10-15 минут, выбирая формулы без спирта и отдушек, а при склонности к раздражению – с пантенолом и ниацинамидом.Простой и эффективный набор мер для мужчин включает: утреннее нанесение крем-геля с SPF 30-50 на лицо и шею, ношение кепки или шляпы, использование солнцезащитных очков, выбор тени в час пик солнечной активности.Также, если мужчина использует уходовую косметику, то средства стоит сменить на более мягкие, без агрессивных поверхностно-активных веществ, чтобы не усиливать сухость и реактивность кожи.Зимой без шапки: чем это опасно для волосОбщие правила и экстренная помощьНезависимо от возраста и пола, важно помнить, что антиоксиданты – витамины С и Е, каротиноиды, полифенолы, омега-3 – поддерживают кожу изнутри, если они поступают с пищей или добавками, но не заменяют солнцезащитный крем.А если ожог все-таки случился, важно действовать грамотно: охладить кожу, нанести увлажняющее средство с пантенолом или церамидами, избегать повторного пребывания на солнце. А если ожог все-таки случился, важно действовать грамотно: охладить кожу, нанести увлажняющее средство с пантенолом или церамидами, избегать повторного пребывания на солнце. При появлении пузырей и сильной боли необходимо обратиться к врачу – и ни в коем случае не использовать спирт или местные анестетики.В любом случае при возникновении проблем с кожей лучше не заниматься самолечением, а проконсультироваться с врачом. Это поможет подобрать оптимальный уход и избежать осложнений.

