Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Крымский мост открыт
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
12:28 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
