Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек
Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек
Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T11:45
2026-03-01T12:11
новости
пакистан
происшествия
в мире
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство страны объявило 40-дневный траур. Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, среди погибших – 148 учеников школы в Минабе.В Израиле в результате иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана.Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей, предложил иранским силовикам "иммунитет" при отказе от сопротивления.Иран атаковал ряд военных баз США – в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии, об этом сообщали в КСИР ((Корпус стражей исламской революции) или в прессе республики.Сообщалось также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре – об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне – утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.16 человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.Армия Израиля около 3:30 по московскому времени сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ чуть позже заявили, что поразили около 30 объектов.
Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек

Консульство США атаковали в пакистанском Карачи – погибли и ранены 27 человек

11:45 01.03.2026 (обновлено: 12:11 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Не менее девяти человек погибли и 18 получили ранения в столкновениях возле консульства США в пакистанском Карачи, сообщает телеканал Geo.

"По меньшей мере девять человек погибли и 18 получили ранения в результате эскалации насилия возле консульства США в Карачи в воскресенье во время столкновений между полицией и демонстрантами, протестовавшими против ударов США и Израиля, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи", – цитирует сообщение РИА Новости.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб, это подтвердило госТВ республики. Правительство страны объявило 40-дневный траур. Также в Иране подтвердили гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Сотни человек погибли и пострадали во время атаки США и Израиля против Ирана, среди погибших – 148 учеников школы в Минабе.

В Израиле в результате иранских ударов погиб один человек, пострадали более 120, утверждает CNN.

Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться до достижения поставленных целей, предложил иранским силовикам "иммунитет" при отказе от сопротивления.

Иран атаковал ряд военных баз США – в Кувейте, на севере Ирака, в Саудовской Аравии, об этом сообщали в КСИР ((Корпус стражей исламской революции) или в прессе республики.

Сообщалось также об ударах Тегерана по авиабазе Штатов в Катаре – об этом заявляет минобороны Катара. А иранское агентство Fars пишет, что была атака на штаб-квартиру ЦРУ в Дубае.

Об атаке Ирана заявляют в Бахрейне – утверждают, что сбили 45 ракет и 9 беспилотников, летевших со стороны Тегерана.

16 человек пострадали в Катаре от обломков ракет. В Дубае после ударов пострадали четыре сотрудника аэропорта.

Армия Израиля около 3:30 по московскому времени сообщила, что проводит новую серию ударов. В Тегеране прогремели взрывы. В ЦАХАЛ чуть позже заявили, что поразили около 30 объектов.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь
