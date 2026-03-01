Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/kakoy-segodnya-prazdnik-1-marta-1135260652.html
Какой сегодня праздник: 1 марта
Какой сегодня праздник: 1 марта - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Какой сегодня праздник: 1 марта
Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T00:00
2026-03-01T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_ab159943e8ca4ac8266a1a26d9a3ebc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.Что празднуют в миреСвой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.Еще сегодня можно отметить Международный день детского телевидения и радиовещания, Βceмиpный дeнь кοмплимeнтa, Πpaздник пpиxοдa вecны или присоединиться к французам, которые празднуют День бабушек. Имeнины у Πaвлa, Ильи, Μaкapa, Дaниилa, Ποpфиpия, Caмуилa, Юлиaнa, Πaмфилa, Εpeмeя, Ηикοнa, Βaлeнтa, Μapуфa, Флaвиaнa.Знаменательные событияВ 1325 году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".В 1869 году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.Кто родился1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российская актриса Настасья Самбурская и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125543020_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_f709a07489ee64b06a543533d14df9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 1 марта

Что отмечают в России и в мире 1 марта

00:00 01.03.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСетевое оборудование
Сетевое оборудование - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Первый день весны богат на праздничные и знаменательные даты – в основном приятные: мир дарит друг другу комплименты, французы поздравляют бабушек, а россияне посвятили дату пушистым питомцам – кошкам. А еще в этот день была опубликована первая книга предсказаний Нострадамуса.

Что празднуют в мире

Свой праздник отмечают эксперты-криминалисты МВД РФ. 1 марта 1919 года начал работать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Дата считается днем образования экспертно-криминалистической службы России.
Также страна отмечает День хостинг-провайдера. Это профессиональный праздник специалистов, которые дают возможность доступа к интернету. Кстати, российский хостинг является одним из передовых в мире.
Своего дня удостоились и любимые домашние питомцы – кошки. Праздник актуален для всех, кто держит дома кота или кошку. В этот день будет не лишним уделить им особое внимание, подарить угощение или искупать в хозяйской ласке.
Вся планета отмечает Всемирный день гражданской обороны. Цель праздника – пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие престижа национальных служб спасения.
Еще сегодня можно отметить Международный день детского телевидения и радиовещания, Βceмиpный дeнь кοмплимeнтa, Πpaздник пpиxοдa вecны или присоединиться к французам, которые празднуют День бабушек. Имeнины у Πaвлa, Ильи, Μaкapa, Дaниилa, Ποpфиpия, Caмуилa, Юлиaнa, Πaмфилa, Εpeмeя, Ηикοнa, Βaлeнтa, Μapуфa, Флaвиaнa.

Знаменательные события

В 1325 году Москва стала церковным центром Руси: московский князь Иван Калита убедил митрополита Петра перенести резиденцию из Владимира в Москву.
В 1555 год году французский провидец Нострадамус опубликовал свою первую книгу предсказаний под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".
В 1869 году русский ученый Дмитрий Менделеев составил периодическую систему химических элементов, впоследствии названную таблицей Менделеева.
В 1872 году на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо был образован первый в мире биосферный заповедник – Йеллоустон.

Кто родился

1 марта 1445 года родился итальянский живописец Сандро Боттичелли, вошедший в историю как один из наиболее выдающихся флорентийских художников эпохи Возрождения. Боттичелли называют "певцом женской красоты". Его самые знаменитые работы: "Весна", "Рождение Венеры", "Мадонна с младенцем", "Поклонение волхвов".
В 1810 году на свет появился польский композитор и пианист Фридерик Шопен. За всю жизнь он не создал ни одного произведения для симфонического оркестра, но его сочинения для фортепиано считаются вершиной мирового фортепианного искусства. Шопен – один из основоположников польской композиторской школы.
Также 1 марта родились экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс, российская актриса Настасья Самбурская и певица Анна Семенович, канадский певец Джастин Бибер.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в первый день весны
00:00Какой сегодня праздник: 1 марта
23:00В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана - подтверждений нет
22:10Премия Кеосаяна за спасение ребенка в Петербурге составит 3 млн рублей
22:06ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина
21:45Операция США против Ирана и смерть Бориса Тезикова – главное за день
21:32"Посмотрите на Джанкой" - песня о том, как евреям дали землю в Крыму
21:03В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
20:50Смертельные аварии в Крыму - ГАИ назвала их главные причины
20:33Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели
20:15Февральская фотолента от РИА Новости Крым - самое интересное и красивое
20:05В Севастополе снова звучит сигнал воздушной тревоги
19:35В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
19:32В Крыму реорганизовывают территориальные ФНС
19:26Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
19:11В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
18:51Деньги по биометрии и отдых без паспортов: что ждет россиян в марте
18:43Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
18:37Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
18:02Россия и Китай запросили срочное заседание Совбеза ООН по Ирану
Лента новостейМолния