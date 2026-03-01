https://crimea.ria.ru/20260301/kak-ukrepit-immunitet-posle-zimy--rekomendatsii-rospotrebnadzora-1153591483.html

Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора

Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 01.03.2026

Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора

Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы. Об этом напоминают... РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы. Об этом напоминают сотрудники Роспотребнадзора.К Всемирному дню иммунитета, который был учрежден ВОЗ 24 года назад и с тех пор отмечается 1 марта в целях повышения осведомленности людей о способах укрепления иммунитета и профилактики инфекционных заболеваний, сотрудники Роспотребнадзора подготовили рекомендации по укреплению иммунитета после зимы.Специалисты рекомендуют включить в рацион различные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и полезные жиры. В меню должны входить нежирная рыба, икра, молочные продукты и яйца.Кроме того, с приходом весны важно больше времени проводить на солнце, чтобы получать витамин D, отмечают эксперты.При этом ослаблять иммунитет могут переутомление и стресс, неправильное питание и вредные привычки, а также хронические заболевания и переменчивая весенняя погода, добавили в пресс-службе ведомства, обращая внимание, что вакцинация является важным аспектом формирования специфического иммунитета, который снижает риски заражения и осложнений.Ранее в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИСмотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовыхCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

