Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы. Об этом напоминают... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T19:28
2026-03-01T19:28
роспотребнадзор
иммунитет
совет эксперта
здоровье
красота и здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы. Об этом напоминают сотрудники Роспотребнадзора.К Всемирному дню иммунитета, который был учрежден ВОЗ 24 года назад и с тех пор отмечается 1 марта в целях повышения осведомленности людей о способах укрепления иммунитета и профилактики инфекционных заболеваний, сотрудники Роспотребнадзора подготовили рекомендации по укреплению иммунитета после зимы.Специалисты рекомендуют включить в рацион различные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и полезные жиры. В меню должны входить нежирная рыба, икра, молочные продукты и яйца.Кроме того, с приходом весны важно больше времени проводить на солнце, чтобы получать витамин D, отмечают эксперты.При этом ослаблять иммунитет могут переутомление и стресс, неправильное питание и вредные привычки, а также хронические заболевания и переменчивая весенняя погода, добавили в пресс-службе ведомства, обращая внимание, что вакцинация является важным аспектом формирования специфического иммунитета, который снижает риски заражения и осложнений.Ранее в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИСмотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовыхCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
роспотребнадзор, иммунитет, совет эксперта, здоровье, красота и здоровье
Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора

Рекомендации Роспотребнадзора по укреплению иммунитета после зимних холодов

19:28 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы. Об этом напоминают сотрудники Роспотребнадзора.
К Всемирному дню иммунитета, который был учрежден ВОЗ 24 года назад и с тех пор отмечается 1 марта в целях повышения осведомленности людей о способах укрепления иммунитета и профилактики инфекционных заболеваний, сотрудники Роспотребнадзора подготовили рекомендации по укреплению иммунитета после зимы.

"Как поддержать иммунитет? Здоровый образ жизни – ключ к повышению сопротивляемости организма. Умеренные физические нагрузки улучшают кровообращение и способствуют выработке позитивных гормонов. Качественный сон и полноценное питание также играют важную роль", – рекомендует ведомство.

Специалисты рекомендуют включить в рацион различные фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и полезные жиры. В меню должны входить нежирная рыба, икра, молочные продукты и яйца.
Кроме того, с приходом весны важно больше времени проводить на солнце, чтобы получать витамин D, отмечают эксперты.

"Иммунитет защищает наш организм от инфекций, токсинов и опухолевых клеток. Он сложен и многообразен, и важно поддерживать его нормальное функционирование", – поясняют в Роспотребнадзоре.

При этом ослаблять иммунитет могут переутомление и стресс, неправильное питание и вредные привычки, а также хронические заболевания и переменчивая весенняя погода, добавили в пресс-службе ведомства, обращая внимание, что вакцинация является важным аспектом формирования специфического иммунитета, который снижает риски заражения и осложнений.
Ранее в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Крыму не снижается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму не снижается уровень заболеваемости ОРВИ
Смотрим на реакцию: кому и сколько можно съедать цитрусовых
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
РоспотребнадзорИммунитетСовет экспертаЗдоровьеКрасота и здоровье
 
