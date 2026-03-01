Рейтинг@Mail.ru
Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Мэр Сочи заверил, что сотрудники аэропорта делают все необходимое, чтобы создать для пассажиров максимально комфортные и безопасные условия. Власти города-курорта находимся в постоянном взаимодействии с руководством воздушной гавани."Длительное ожидание вылета возможно провести в гостинице. Принимаются все необходимые меры, чтобы люди оставались в безопасности", – уточнил глава города.Ранее во воскресенье сообщалось, что силы российской ПВО отражают атаку украинских боевиков на Сочи. Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщинаВ Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи

17:07 01.03.2026 (обновлено: 17:55 01.03.2026)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
"Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет рейсы. Это вынужденная мера: массированная атака БПЛА на наш курорт продолжается уже несколько часов. Туристы, которые по расписанию должны были вылететь сегодня, пока могут оставаться в гостиницах. До руководителей средств размещения доведены рекомендации размещать гостей на время ожидания вылета", – написал Прошунин в своем Telegram-канале.
Мэр Сочи заверил, что сотрудники аэропорта делают все необходимое, чтобы создать для пассажиров максимально комфортные и безопасные условия. Власти города-курорта находимся в постоянном взаимодействии с руководством воздушной гавани.
"Длительное ожидание вылета возможно провести в гостинице. Принимаются все необходимые меры, чтобы люди оставались в безопасности", – уточнил глава города.
Ранее во воскресенье сообщалось, что силы российской ПВО отражают атаку украинских боевиков на Сочи. Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.
Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
ВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщина
В Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ
 
