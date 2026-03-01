https://crimea.ria.ru/20260301/iz-za-massirovannoy-ataki-bespilotnikov-zakryli-aeroport-sochi-1153594501.html

Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Аэропорт Сочи не принимает и не отправляет рейсы. Мера эта временная и вынужденная, связанная с массированной атакой беспилотников на регион. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.Мэр Сочи заверил, что сотрудники аэропорта делают все необходимое, чтобы создать для пассажиров максимально комфортные и безопасные условия. Власти города-курорта находимся в постоянном взаимодействии с руководством воздушной гавани."Длительное ожидание вылета возможно провести в гостинице. Принимаются все необходимые меры, чтобы люди оставались в безопасности", – уточнил глава города.Ранее во воскресенье сообщалось, что силы российской ПВО отражают атаку украинских боевиков на Сочи. Также угроза применения беспилотников и безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. Угроза атаки беспилотников была объявлена также на территории Туапсинского округа, в Геленджике, сообщили местные власти.Силы противовоздушной обороны РФ днем в воскресенье отразили атаку ВСУ на Севастополь – были сбиты три воздушные цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУВСУ ударили по машине волонтеров из Ростова-на-Дону – погибла женщинаВ Севастополе устранили повреждения в жилых домах после атаки ВСУ

