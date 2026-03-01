Рейтинг@Mail.ru
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T17:03
2026-03-01T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).В то же время КСИР объявил о новом этапе ответной операции против США и Израиля."Мощные удары вооруженных сил Ирана по уставшему военному телу врага вышли на новый этап", – цитирует РИА Новости заявление КСИР, опубликованное гостелерадио Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"

Иран ударил баллистикой по авианосцу ВВС США "Авраам Линкольн"

17:03 01.03.2026 (обновлено: 17:55 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
"Авианосец армии США "Авраам Линкольн" был подвергнут атаке при помощи четырех баллистических ракет", – цитирует РИА Новости сообщение гостелерадио Ирана.
В то же время КСИР объявил о новом этапе ответной операции против США и Израиля.
"Мощные удары вооруженных сил Ирана по уставшему военному телу врага вышли на новый этап", – цитирует РИА Новости заявление КСИР, опубликованное гостелерадио Ирана.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Тегеран
17:34
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
 
