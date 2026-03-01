https://crimea.ria.ru/20260301/iran-udaril-ballistikoy-po-amerikanskomu-avianostsu-avraam-linkoln-1153594445.html
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных... РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T17:03
2026-03-01T17:03
2026-03-01T17:55
новости
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
ввс сша
сша
баллистическая ракета
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Иран нанес удары четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу США "Авраам Линкольн", заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).В то же время КСИР объявил о новом этапе ответной операции против США и Израиля."Мощные удары вооруженных сил Ирана по уставшему военному телу врага вышли на новый этап", – цитирует РИА Новости заявление КСИР, опубликованное гостелерадио Ирана.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьиУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
иран
сша
2026
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
Иран ударил баллистикой по авианосцу ВВС США "Авраам Линкольн"
17:03 01.03.2026 (обновлено: 17:55 01.03.2026)