Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи
Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи
Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T07:02
2026-03-01T08:47
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
новости
али хаменеи
ближний восток
израиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана.Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.О гибели Али Хаменеи ранее заявляли президент США Дональд Трамп и ряд израильских СМИ. Иранское агентство Fars также подтвердило смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.Также Иран подтверждает гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля, сообщает агентство IRNA.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи

Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и четырех членов его семьи

07:02 01.03.2026 (обновлено: 08:47 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана.
"Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи погиб", – цитирует сообщение РИА Новости.
Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.
О гибели Али Хаменеи ранее заявляли президент США Дональд Трамп и ряд израильских СМИ. Иранское агентство Fars также подтвердило смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.
Также Иран подтверждает гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля, сообщает агентство IRNA.
"Секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур погибли в результате атаки США и Израиля", – цитирует сообщение РИА Новости.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
