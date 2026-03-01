Иран подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи и его семьи

https://crimea.ria.ru/20260301/iran-podtverdil-gibel-verkhovnogo-lidera-ali-khamenei-i-ego-semi-1153584401.html
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T07:02
2026-03-01T07:02
2026-03-01T08:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана.Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.О гибели Али Хаменеи ранее заявляли президент США Дональд Трамп и ряд израильских СМИ. Иранское агентство Fars также подтвердило смерть дочери, зятя, внучки и невестки верховного лидера страны.Также Иран подтверждает гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохаммада Пакпура в результате атаки США и Израиля, сообщает агентство IRNA.Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны после того, как подтвердилась информация о гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
07:02 01.03.2026 (обновлено: 08:47 01.03.2026)