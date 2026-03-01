Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/iran-nanes-udar-po-frantsuzskoy-voenno-morskoy-baze-v-abu-dabi-1153595805.html
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T18:17
2026-03-01T18:17
новости
иран
франция
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
оаэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118640503_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_a555b97b85a39606a415116c311c4eb4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ.По данным минобороны ОАЭ, в результате ударов беспилотников никто не пострадал."ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей таким образом, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить национальные интересы и возможности", – добавили в минобороны ОАЭ.По всей видимости, речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix, пишет РИА Новости. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260301/iran-udaril-ballistikoy-po-amerikanskomu-avianostsu-avraam-linkoln-1153594445.html
иран
франция
оаэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/14/1118640503_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_51bf1d14d7caa3d73b1dfd365559581d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, иран, франция, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, оаэ , в мире
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби

Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби

18:17 01.03.2026
 
Флаг Франции
Флаг Франции
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ.
"Министерство обороны объявило, что сегодня специализированные команды отреагировали на инцидент, произошедший в результате обстрела склада на военно-морской базе "Ас-Салям" в Абу-Даби двумя иранскими беспилотниками", – цитирует РИА Новости заявление министерства.
По данным минобороны ОАЭ, в результате ударов беспилотников никто не пострадал.
"ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей таким образом, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить национальные интересы и возможности", – добавили в минобороны ОАЭ.
По всей видимости, речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix, пишет РИА Новости. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
17:03
Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
 
НовостиИранФранцияОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАОАЭВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
19:48Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
19:28Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
19:10Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
18:52Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
18:30В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:17Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
18:04В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:02Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95
17:34Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
17:16Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
17:07Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
17:03Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
16:52Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
16:31230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе
16:09Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
15:49Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек
15:28В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:10Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
15:01В Севастополе снова воздушная тревога
Лента новостейМолния