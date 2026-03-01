https://crimea.ria.ru/20260301/iran-nanes-udar-po-frantsuzskoy-voenno-morskoy-baze-v-abu-dabi-1153595805.html
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ. РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ.По данным минобороны ОАЭ, в результате ударов беспилотников никто не пострадал."ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей таким образом, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить национальные интересы и возможности", – добавили в минобороны ОАЭ.По всей видимости, речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix, пишет РИА Новости. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Иран нанес удар беспилотниками по французской военно-морской базе в Абу-Даби, утверждает министерство обороны ОАЭ.
"Министерство обороны объявило, что сегодня специализированные команды отреагировали на инцидент, произошедший в результате обстрела склада на военно-морской базе "Ас-Салям" в Абу-Даби двумя иранскими беспилотниками", – цитирует РИА Новости заявление министерства.
По данным минобороны ОАЭ, в результате ударов беспилотников никто не пострадал.
"ОАЭ оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, населения и жителей таким образом, чтобы обеспечить суверенитет, безопасность и стабильность страны, а также защитить национальные интересы и возможности", – добавили в минобороны ОАЭ.
По всей видимости, речь идет о базе французских ВМС, также известной как Camp de la Paix, пишет РИА Новости. Базу открыли в 2009 году, в то время она была первым зарубежным военным объектом Франции за 50 лет.
