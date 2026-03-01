https://crimea.ria.ru/20260301/gibel-khamenei-zagnala-mir-v-tupik-v-poiske-dialoga-s-iranom--ekspert-1153589378.html

Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. РИА Новости Крым, 01.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Действия американского президента Дональда Трампа в Иране загнали мир в тупик. Теперь непонятно, как страны, которые поддержали американскую агрессию, будут выстраивать с Тегераном диалог по ядерным программам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.По его словам, теперь нужно каким-то образом "пытаться выбраться из тупика, в который Трамп загнал ситуацию".В воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Путин охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт

