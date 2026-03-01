Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
Гибель Хаменеи загнала ряд стран тупик в вопросах диалога с Ираном по ядерным программам
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Действия американского президента Дональда Трампа в Иране загнали мир в тупик. Теперь непонятно, как страны, которые поддержали американскую агрессию, будут выстраивать с Тегераном диалог по ядерным программам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее в воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.
"Полагаю, что выберут нового лидера, будет действовать временный совет, куда входит и президент, представители духовенства. И они будут выбирать нового лидера, и я думаю, что найдут выход из ситуации", – сказал Шатров, отвечая на вопрос, как повлияет на Иран смерть Хаменеи.
По его словам, теперь нужно каким-то образом "пытаться выбраться из тупика, в который Трамп загнал ситуацию".
"Непонятно, как будет восстанавливаться диалог по ядерным программам, непонятно, как вообще в дальнейшем те страны, которые поддержали Трампа в нынешней его агрессии, будут выстраивать отношения с Ираном. Много вопросов. Но для начала нудно дождаться окончания боевых действий", – подытожил эксперт.
В воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Путин охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
