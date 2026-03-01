Рейтинг@Mail.ru
Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260301/gibel-khamenei-zagnala-mir-v-tupik-v-poiske-dialoga-s-iranom--ekspert-1153589378.html
Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T18:52
2026-03-01T18:52
эксклюзивы риа новости крым
игорь шатров
мнения
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4f589801689606d6aa190d8802a11a05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Действия американского президента Дональда Трампа в Иране загнали мир в тупик. Теперь непонятно, как страны, которые поддержали американскую агрессию, будут выстраивать с Тегераном диалог по ядерным программам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее в воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.По его словам, теперь нужно каким-то образом "пытаться выбраться из тупика, в который Трамп загнал ситуацию".В воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Путин охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человекУдары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз экспертаКак обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
https://crimea.ria.ru/20260301/zakryt-ormuzskiy-proliv-iran-pytaetsya-ostanovit-agressiyu-trampa-1153591081.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110864/36/1108643630_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_debe6e081cc93bd29eb98efcae5b860a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь шатров, мнения, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, дональд трамп
Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт

Гибель Хаменеи загнала ряд стран тупик в вопросах диалога с Ираном по ядерным программам

18:52 01.03.2026
 
© Fotolia/ Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia/ Borna_Mir
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Действия американского президента Дональда Трампа в Иране загнали мир в тупик. Теперь непонятно, как страны, которые поддержали американскую агрессию, будут выстраивать с Тегераном диалог по ядерным программам. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее в воскресенье стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США, эту информацию подтвердило государственное телевидение Ирана. Как передает агентство Tasnim, Хаменеи был убит в своем офисе ранним утром в субботу. Правительство Ирана объявило 40-дневный траур после гибели верховного лидера исламской республики.

"Полагаю, что выберут нового лидера, будет действовать временный совет, куда входит и президент, представители духовенства. И они будут выбирать нового лидера, и я думаю, что найдут выход из ситуации", – сказал Шатров, отвечая на вопрос, как повлияет на Иран смерть Хаменеи.

По его словам, теперь нужно каким-то образом "пытаться выбраться из тупика, в который Трамп загнал ситуацию".

"Непонятно, как будет восстанавливаться диалог по ядерным программам, непонятно, как вообще в дальнейшем те страны, которые поддержали Трампа в нынешней его агрессии, будут выстраивать отношения с Ираном. Много вопросов. Но для начала нудно дождаться окончания боевых действий", – подытожил эксперт.

В воскресенье президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Путин охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Консульство США атаковали в Пакистане – погибли и ранены 27 человек
Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта
Как обострение в Иране приведет к повышению цен во всем мире – эксперт
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
15:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымИгорь ШатровМненияИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Россияне выбирают летний Крым – цены и самые популярные города
19:48Севастопольские вина признаны лучшими на международном конкурсе
19:28Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации Роспотребнадзора
19:10Свято-Владимирский собор в Херсонесе как символ Крыма
18:52Гибель Хаменеи загнала мир в тупик в поиске диалога с Ираном – эксперт
18:30В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:17Иран нанес удар по французской военно-морской базе в Абу-Даби
18:04В Севастополе третий раз за день объявлена воздушная тревога
18:02Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95
17:34Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
17:16Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
17:07Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
17:03Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
16:52Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
16:31230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе
16:09Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
15:49Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек
15:28В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:10Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
15:01В Севастополе снова воздушная тревога
Лента новостейМолния