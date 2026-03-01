Рейтинг@Mail.ru
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260301/esche-odin-neftyanoy-tanker-popal-pod-obstrel-u-beregov-omana--smi-1153594099.html
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
Еще один нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела у побережья Омана, передает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T16:52
2026-03-01T16:52
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
оман
танкер
нефть
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_b7ddbc7b8316adb0b6e37b9d0dda1afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Еще один нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела у побережья Омана, передает агентство Reuters.Ранее в воскресенье стало известно, что удару в Ормузском проливе подвергся танкер под флагом Палау – он тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260301/zakryt-ormuzskiy-proliv-iran-pytaetsya-ostanovit-agressiyu-trampa-1153591081.html
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_109:0:966:643_1920x0_80_0_0_35423d12b40669ff8706ae2388c8d149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, оман, танкер, нефть, новости
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ

Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у побережья Омана – СМИ

16:52 01.03.2026
 
© Fotolia / hanohikiТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Еще один нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела у побережья Омана, передает агентство Reuters.
"Нефтяной танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых островов получил повреждения от снаряда у берегов Омана", – цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в воскресенье стало известно, что удару в Ормузском проливе подвергся танкер под флагом Палау – он тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
15:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
 
ИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАОманТанкерНефтьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:34Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
17:16Над Крымом и акваториями морей за три часа ликвидировали 63 дрона ВСУ
17:07Из-за массированной атаки беспилотников закрыли аэропорт Сочи
17:03Иран ударил баллистикой по американскому авианосцу "Авраам Линкольн"
16:52Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
16:31230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе
16:09Новости СВО: суточные потери Киева превысили 1300 боевиков
15:49Стрельба в США – в Техасе погибли и ранены 17 человек
15:28В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги
15:10Закрыть Ормузский пролив: Иран пытается остановить агрессию Трампа
15:01В Севастополе снова воздушная тревога
14:52В Севастополе отбой воздушной тревоги
14:32Севастополь отбивает атаку ВСУ – сбиты несколько воздушных целей
14:20В Ормузском проливе попал под удар и тонет нефтяной танкер
14:14Над Крымом и акваториями морей ликвидировали 30 украинских беспилотников
14:02В Сочи отражают атаку ВСУ – в городе работает ПВО
13:45В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
13:30Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер
13:12Путин выразил соболезнования в связи с убийством Хаменеи
13:04Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
Лента новостейМолния