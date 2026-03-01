https://crimea.ria.ru/20260301/esche-odin-neftyanoy-tanker-popal-pod-obstrel-u-beregov-omana--smi-1153594099.html
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
Еще один нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела у побережья Омана, передает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 01.03.2026
2026-03-01T16:52
2026-03-01T16:52
2026-03-01T16:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Еще один нефтяной танкер был поврежден в результате обстрела у побережья Омана, передает агентство Reuters.Ранее в воскресенье стало известно, что удару в Ормузском проливе подвергся танкер под флагом Палау – он тонет, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у берегов Омана – СМИ
Еще один нефтяной танкер попал под обстрел у побережья Омана – СМИ