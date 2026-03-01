https://crimea.ria.ru/20260301/chislo-pogibshikh-pri-udare-po-shkole-v-irane-dostiglo-153-1153595467.html
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95
2026-03-01T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, ранены 95 человек – это учащиеся школы, сообщил представитель министерства образования Ирана Али Фархади.Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
18:02 01.03.2026 (обновлено: 18:37 01.03.2026)