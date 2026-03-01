Рейтинг@Mail.ru
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95 - РИА Новости Крым, 01.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260301/chislo-pogibshikh-pri-udare-po-shkole-v-irane-dostiglo-153-1153595467.html
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95 - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95
Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, ранены 95 человек – это учащиеся школы, сообщил представитель министерства образования... РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, ранены 95 человек – это учащиеся школы, сообщил представитель министерства образования Ирана Али Фархади.Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, сша, израиль, школа
Число погибших детей при ударе по школе в Иране достигло 153 – ранены 95

Число погибших детей при ударе по школе на юге Ирана достигло 153 человек – ранены 95

18:02 01.03.2026 (обновлено: 18:37 01.03.2026)
 
© РИА НовостиКоличество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек
Количество погибших в школе в Иране возросло до 85 человек - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе по школе для девочек на юге Ирана достигло 153, ранены 95 человек – это учащиеся школы, сообщил представитель министерства образования Ирана Али Фархади.
"Число погибших учащихся… в Минабе достигло 153. Также в ходе этой бесчеловечной атаки сионистов 95 человек пострадали из числа учащихся", – цитирует сообщение РИА Новости.
Иранские власти обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Тегеран
17:34
Навязали войну: Иран обратился с заявлением к странам Персидского залива
 
