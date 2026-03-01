https://crimea.ria.ru/20260301/boestolknoveniya-vozobnovilis-na-granitse-afganistana-i-pakistana-1153586076.html

Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана

Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана

Подразделения афганской армии начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной РИА Новости Крым, 01.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Подразделения афганской армии начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.По словам официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки, в этой операции же четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается подкрепление.Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены.В пятницу Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы между двумя государствами.Ранее представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади заявил о начале ответных атак сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

