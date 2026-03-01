Рейтинг@Mail.ru
Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана
Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана
Подразделения афганской армии начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Подразделения афганской армии начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.По словам официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки, в этой операции же четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается подкрепление.Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены.В пятницу Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы между двумя государствами.Ранее представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади заявил о начале ответных атак сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана.
Боестолкновения возобновились на границе Афганистана и Пакистана

На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения

08:19 01.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Подразделения афганской армии начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.
"В районе контрольно-пропускного пункта Торхам (провинция Нангархар – ред.) афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев – ред.)", – цитирует сообщение РИА Новости.
По словам официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки, в этой операции же четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается подкрепление.
Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены.
В пятницу Афганистан нанес удар по "ядерному центру" и военному объекту Пакистана. На прошлой неделе, по заявлениям афганских властей, Пакистан нанес авиаудары по уездам в провинциях Нанганхар и Пактика. Сообщалось о десятках погибших и раненых среди мирного населения, включая женщин и детей.
Вечером в четверг Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда – непризнанной Кабулом границы между двумя государствами.
Ранее представитель 201-го армейского корпуса "Халид ибн Валид" Вахидулла Мохаммади заявил о начале ответных атак сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
