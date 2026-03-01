https://crimea.ria.ru/20260301/belyy-sneg-i-krov-bogatyrya-simvolika-moldavskogo-mertsishora-1153477571.html
Белый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора
Белый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора - РИА Новости Крым, 01.03.2026
Белый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора
Жил когда-то на молдавской земле красавец юноша, богатырь Фэт Фрумос. Однажды гулял он по заснеженному лесу и видит: выходит к нему навстречу девица-красавица...
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Жил когда-то на молдавской земле красавец юноша, богатырь Фэт Фрумос. Однажды гулял он по заснеженному лесу и видит: выходит к нему навстречу девица-красавица. Была это Весна. Но злой Змей выкрал Весну и закрыл ее в своем дворце. Стало в мире мрачно и грустно…Так начинается легенда, сопровождающая праздник наступления Весны у молдаван. Целый год богатырь искал Весну и нашел ее, сразился со Змеем и освободил Весну. Но отважный юноша не успел увидеть преображение природы, из раны его кровь стекала на снег, растапливая его. И где капала кровь на снег, вырастали подснежники.С той поры в честь освободителя мира от тьмы и грусти люди сплетают два шнурочка с цветочками белого и красного цветов. Красный цвет символизирует любовь к красоте и память о крови погибшего юноши, а белый – здоровье и чистоту подснежника.Молдаване отмечают праздник встречи весны Мэрцишор 1 марта и дарят друг другу бутоньерки в виде цветочков белого и красного цвета.Рукотворные символы цветов также называются мэрцишоры, их можно делать из разных материалов, но самый простой и распространенный вариант – из ниток. Их носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях.Также, по ее словам, в первые 10 дней марта молдаване широко празднуют Мэрцишор, навещая друг друга и вместе собираясь за столом."Мы жили в Бессарабии, в Одесской области на границе с Румынией и Молдавией. И мы постоянно ездили по селам друг к другу целым районом. Назначали, в какое село едем в какой день праздновать. И туда собирались все со всех сел и праздновали: ехали нарядными, были застолья, песни, пляски", – рассказала севастопольская молдаванка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белый снег и кровь богатыря: символика молдавского мэрцишора
Весенний праздник молдаван Мэрцишор – история и традиции
Шеф-редактор специальных проектов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Жил когда-то на молдавской земле красавец юноша, богатырь Фэт Фрумос. Однажды гулял он по заснеженному лесу и видит: выходит к нему навстречу девица-красавица. Была это Весна. Но злой Змей выкрал Весну и закрыл ее в своем дворце. Стало в мире мрачно и грустно…
Так начинается легенда, сопровождающая праздник наступления Весны у молдаван. Целый год богатырь искал Весну и нашел ее, сразился со Змеем и освободил Весну. Но отважный юноша не успел увидеть преображение природы, из раны его кровь стекала на снег, растапливая его. И где капала кровь на снег, вырастали подснежники.
С той поры в честь освободителя мира от тьмы и грусти люди сплетают два шнурочка с цветочками белого и красного цветов. Красный цвет символизирует любовь к красоте и память о крови погибшего юноши, а белый – здоровье и чистоту подснежника.
Молдаване отмечают праздник встречи весны Мэрцишор 1 марта и дарят друг другу бутоньерки в виде цветочков белого и красного цвета.
член Молдавского национально- культурного общества Севастополя Алла Яровская.
член Молдавского национально- культурного общества Севастополя Алла Яровская.
Рукотворные символы цветов также называются мэрцишоры, их можно делать из разных материалов, но самый простой и распространенный вариант – из ниток. Их носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях.
"Считалось, что благодаря этому люди будут иметь успех в течение всего будущего года. А если они загадали желание, то оно обязательно сбудется, если мэрцишор повесить на цветущее дерево и оставить на нем. А в некоторых регионах Молдавии мэрцишоры бросали его в небо, чтобы счастье было большим и крылатым", – рассказала Алла Яровская.
Также, по ее словам, в первые 10 дней марта молдаване широко празднуют Мэрцишор, навещая друг друга и вместе собираясь за столом.
"Мы жили в Бессарабии, в Одесской области на границе с Румынией и Молдавией. И мы постоянно ездили по селам друг к другу целым районом. Назначали, в какое село едем в какой день праздновать. И туда собирались все со всех сел и праздновали: ехали нарядными, были застолья, песни, пляски", – рассказала севастопольская молдаванка.
