Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер
Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер
2026-03-01T13:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге.На кадрах, опубликованных президентом Франции, видно, как сначала к танкеру приблизились два вертолета. Затем один из них снизился и завис на небольшой высоте над палубой. После этого с него на борт судна была произведена высадка.
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.
Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге.
"В Северном море наши вертолеты ВМС Франции этой ночью помогли бельгийским силам задержать нефтяной танкер, на который наложены международные санкции", – цитирует РИА новости сообщение Макрона.
На кадрах, опубликованных президентом Франции, видно, как сначала к танкеру приблизились два вертолета. Затем один из них снизился и завис на небольшой высоте над палубой. После этого с него на борт судна была произведена высадка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.