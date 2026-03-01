https://crimea.ria.ru/20260301/belgiya-i-frantsiya-zakhvatili-yakoby-svyazannyy-s-rossiey-neftyanoy-tanker-1153588712.html

Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер

Бельгия и Франция захватили якобы связанный с Россией нефтяной танкер

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен утверждал, что Бельгия при поддержке французских сил произвела захват судна, якобы относящегося к так называемому "теневому флоту". Захваченное судно было направлено в порт Зебрюгге.На кадрах, опубликованных президентом Франции, видно, как сначала к танкеру приблизились два вертолета. Затем один из них снизился и завис на небольшой высоте над палубой. После этого с него на борт судна была произведена высадка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

эммануэль макрон, новости, танкер, происшествия, россия, видео