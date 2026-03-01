https://crimea.ria.ru/20260301/Zhores-Alferov-Nuzhno-vse-vremya-probuzhdat-interes-k-nauke-1116169003.html

Жорес Алферов: "Нужно все время пробуждать интерес к науке"

Жорес Алферов: "Нужно все время пробуждать интерес к науке"

1 марта 2019 года ушел из жизни Жорес Алферов. Нобелевский лауреат, академик, он умер в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет.

1 марта 2019 года ушел из жизни Жорес Алферов. Нобелевский лауреат, академик, он умер в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. В годовщину его смерти РИА Новости Крым вспоминает, что он рассказывал во время визита на полуостров в 2015 году о науке, американской простыне академика Келдыша и своей любви к Крыму.– Как вы оцениваете эффективность так называемого дистанционного образования?– Никакое дистанционное образование, никакое развитие айпадов, айфонов и чего угодно не заменит живое слово учителя. Учитель – это главная фигура. Учитель должен, во-первых, хорошо получать. А во-вторых, это почетная профессия.– Что необходимо, на ваш взгляд, сделать для того, чтобы отечественная наука заняла лидирующие позиции в мире?– Она должна быть востребована экономикой и обществом, она должна быть нужна. Когда наука нужна, находятся средства. А когда ее думают так, для красоты держать, – это ни к чему.– Как вы могли бы оценить значение открытого в Сочи несколько лет назад при вашем участии образовательного центра для одаренных детей "Сириус"?– Меня Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин – ред.) пригласил на открытие. Я считаю, что это самое разумное использование олимпийского наследства, это прекрасная вещь. Не нужно жалеть на это денег. У ребят глазки горят, у них появляется интерес. Нужно все время пробуждать интерес к науке, потому что движителем являются на самом деле не деньги (деньги, конечно, важная вещь), но в юные годы в тебе должен прорезаться интерес, тебе должно быть просто интересно этим заниматься. А такие центры, как "Сириус", пробуждают интерес.– По преданию, Мстислав Келдыш, благословляя академика Ивана Петровского на ректорство в МГУ, рекомендовал тому соблюдать три правила: не бороться со злом, а браться и делать добрые дела; не слушать жалобы в отсутствие того, на кого жалоба; никому ничего не обещать, но уж если пообещал, то сделать, даже если обстоятельства ухудшились. Есть ли у вас подобные принципы?– Мстислав Всеволодович был гений. Он и в моей жизни сыграл огромную роль – один из первых поддержал наше исследование по гетероструктурам. Это был лучший президент нашей Академии наук – советской, по крайней мере. Из его правил я стараюсь придерживаться последнего: выполнять то, что пообещал, хотя это очень непросто, часто очень тяжело. А знаете, как в Америке относились к Келдышу?– Нет.– Боготворили! Я в 1974 году был в Калифорнийском технологическом институте. И вечером ректор Калтека Гарольд Браун – позже он стал министром обороны США – пригласил меня на ужин, дома у него в коттедже университетском. И где-то в разговоре я упомянул Мстислава Всеволодовича, поскольку уже встречался с ним не раз. И Браун взял меня за руку, повел на второй этаж, завел в гостевую комнату и с придыханием, взявшись за простыню, сказал: "В 1972 году на этой простыне спал Келдыш". Келдыш для них был великий человек. У нас просто мало знают, хотя у него целый ряд работ. Если поедете на Байконур, то посмотрите домик Гагарина, домик Королева и домик Келдыша. Они и сейчас как музейные там. И вы увидите: простая коечка, простой столик – исключительная скромность. Мстислав Всеволодович – блестящий совершенно ученый. В самые суровые времена, когда он заполнял анкеты, на вопрос о происхождении он писал "Из дворян".– Что для вас Крым? Часто здесь отдыхали?– Я Крым люблю. Здесь первый раз был в 1934 году. А всего, наверное, раз тридцать-сорок. Я подводным плаванием тут занимался. Где я здесь только ни жил. Крым – жемчужина! Помните, что Маяковский писал о Крыме? "И глупо звать его "Красная Ницца", и скушно звать "Всесоюзная здравница". Нашему Крыму с чем сравниться? Не с чем нашему Крыму сравниваться!".Беседовал Алексей ВакуленкоСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

