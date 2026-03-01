"Гениальный директор ОРТ": годовщина гибели Влада Листьева
31 год назад был убит Влад Листьев
Москва, конец 80-х. Телевизоры – здоровенные, тяжелые, ламповые. И там, на их экранах возникает другое телевидение, непривычное, удивительное для советского человека – программа "Взгляд", где говорили новое и по-новому. И среди ее журналистов, чьи имена знала вся страна – Владислав Листьев. Который пошел дальше, вышел за рамки, и практически изменил весь облик телевидения на постсоветском пространстве...
А потом были его "Час пик" и "Тема" – первое на отечественном телевидении ток-шоу... Его передачи сравнивали с "глотком свежего воздуха в душной комнате", со "свежим ветром в приоткрытую форточку".
Со дня гибели первого генерального директора ОРТ, журналиста, телеведущего, московского интеллигента Влада Листьева прошел 31 год.
Символ перемен
"Его гибель стала чем-то очень личным для десятков миллионов человек... Ночные стояния со свечами толпы людей во дворе, где жил Листьев. В день похорон гроб с телом несут курсанты военного училища. Нескончаемая очередь к телецентру на церемонию прощания. Столпотворение у храма. Женщины плачут. Море людей на подходе к Ваганьковскому кладбищу и на его территории. На дорогу, по которой проедет катафалк, летят цветы. Это – прощание с человеком, которого за 5-7 лет до этого дня знали лишь немногие. Но он стал символом перемен в стране и любимцем миллионов".
В январе 1995 года Владислав Листьев стал генеральным директором ОАО "Общественное российское телевидение". Этот пост он занимал всего два месяца.
Смерть Листьева стала одним из самых громких заказных убийств "девяностых".
"Техническая интеллигенция" гудела: про убийство говорили в курилках НИИ и конструкторских бюро. Старались негромко. И тихо обсуждали, кто убил, почему. Версий было много.
1 марта 1995 года, возвращаясь с работы, Владислав Листьев был убит в подъезде своего дома на Новокузнецкой. Он так и не завел личную охрану, хотя время было неспокойное – "лихие 90-е".
Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. По заключению судмедэкспертов, Листьеву "было причинено сквозное огнестрельное ранение правого предплечья и слепое огнестрельное ранение головы, явившееся причиной смерти".
Сразу после убийства Ельцин уволил прокурора Москвы Пономарева и начальника столичной милиции Панкратова.
За "дело Листьева" взялась было московская прокуратура, но Генпрокуратура через несколько дней забрала его к себе. Расследование приостанавливали и возобновляли, появлялись новые факты, их проверяли, искали "заказчика"...
Срок давности по делу об убийстве Владислава Листьева истек 1 марта 2010 года.
Расследование длилось 14 лет и было приостановлено в апреле 2009-го с формулировкой "в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее уголовной ответственности". Вместе с тем в октябре 2010 года появились новые данные: осужденный по делу об убийстве Галины Старовойтовой Юрий Колчин рассказал, что Листьева убили Эдуард Канимото, Валерий Суликовский и еще "один стрелок" по заказу Бориса Березовского, который тогда являлся членом совета директоров ОРТ.
Березовский проверялся следствием на причастность к убийству Листьева, однако подтверждения этой версии найдено не было. Березовский был обнаружен мертвым в своем особняке в британском графстве Беркшир 23 марта 2013 года.
Уголовное дело до сих пор остается нераскрытым.
