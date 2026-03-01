Рейтинг@Mail.ru
230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе
230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе
230 рыбаков-любителей, в том числе четверых детей, спасатели вернули на берег со льдины в Финском заливе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по...
2026-03-01T16:31
2026-03-01T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 230 рыбаков-любителей, в том числе четверых детей, спасатели вернули на берег со льдины в Финском заливе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.Рыбаков вернули на берег на катерах. Мониторинг акватории продолжается, добавили в спасательном ведомстве.Ранее сообщалось, что акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километраРФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на БайкалеСпасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе

230 рыбаков с детьми оторвало на льдине в Финском заливе – спасатели вернули их на берег

16:31 01.03.2026 (обновлено: 17:31 01.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 230 рыбаков-любителей, в том числе четверых детей, спасатели вернули на берег со льдины в Финском заливе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
"230 рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе. Из-за образовавшейся во льду трещины шириной 2-3 метра в 500 метрах от берега они не имели возможности вернуться назад", – говорится в сообщении.
Рыбаков вернули на берег на катерах. Мониторинг акватории продолжается, добавили в спасательном ведомстве.
Ранее сообщалось, что акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь".
