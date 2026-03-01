230 рыбаков-любителей с детьми оторвало на льдине в Финском заливе

https://crimea.ria.ru/20260301/230-rybakov-lyubiteley-s-detmi-otorvalo-na-ldine-v-finskom-zalive-1153593342.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. 230 рыбаков-любителей, в том числе четверых детей, спасатели вернули на берег со льдины в Финском заливе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.Рыбаков вернули на берег на катерах. Мониторинг акватории продолжается, добавили в спасательном ведомстве.Ранее сообщалось, что акватория Финского залива впервые за 15 лет на 80% покрылась полуметровым льдом. Эксперты приняли решение усилить группировку ледоколов для проводки танкеров и направили в акваторию атомоход "Сибирь".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Новосибирском водохранилище льдину с 13 рыбаками унесло на 2 километраРФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на БайкалеСпасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
16:31 01.03.2026 (обновлено: 17:31 01.03.2026)