148 детей погибли в школе Ирана после ударов США: заявления в Совбезе ООН
148 детей погибли в школе Ирана после ударов США: заявления в Совбезе ООН
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек после атаки на юге Ирана возросло до 148, пострадавших – до 95, передает агентство Mizan со РИА Новости Крым, 01.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек после атаки на юге Ирана возросло до 148, пострадавших – до 95, передает агентство Mizan со ссылкой на местные власти. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США. Об этом просили, в частности, Россия и Китай.Ранее власти сообщили об ударе по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль – сообщалось о 118 жертвах.Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана заявил, что США и Израиль совершили преступление против человечества, убив детей при ударе по школе.Постпред исламской республики при ООН подчеркнул, что заявленная США и Израилем цель по смене власти Ирана является попыткой нарушить суверенитет республики. Война США и Израиля – это не война против Ирана, а война против международного права и устава ООН, заявил Амир Саид Иравани.Иран продолжит обороняться до тех пор, пока агрессия США и Израиля не прекратится, а ответ ответ Ирана на американскую атаку будет нацелен исключительно на базы и объекты правительства США, сказал постпред Ирана при ООН.Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана заявил, что Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессивные действия против Ирана. Небензя подчеркнул, что действия США и Израиля – неспровоцированный акт вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права.Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение неудобного Западу государства, отметил Василий Небензя. Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение Тегераном обладания ядерным оружием. Также Небензя подчеркнул, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности.Россия с особой болью восприняла информацию об ударе по школе в Иране и соболезнует жертвам, отметил постпред РФ при ООН. И подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности россиян в Иране.Генсек ООН Антониу Гуттереш также осудил нападение США и Израиля на Иран.Генсек ООН подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, а происходящее угрожает международному миру и безопасности, предостерег он.Постпред США при ООН Майк Уолтц, в свою очередь, назвал операцию против Ирана "законными действиями, продиктованными интересами глобальной безопасности". Он выступил с утверждением, что атака направлена в том числе на уничтожение ракетной программы Ирана и недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Ответные атаки исламской республики против стран ближневосточного региона американский дипломат назвал "неизбирательными и неспровоцированными".Израильский постпред при ООН Дэнни Данон выступил с утверждением, что операция против Ирана "проводилась в соответствии с уставом ООН и международным правом и направлена против властей исламской республики, а не против иранского народа".28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию против Ирана.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
148 детей погибли в школе Ирана после ударов США и Израиля – заявления в Совбезе ООН
07:22 01.03.2026 (обновлено: 08:07 01.03.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым.
Число погибших учеников начальной школы "Шаджаре Тайебе" для девочек после атаки на юге Ирана возросло до 148, пострадавших – до 95, передает агентство Mizan
со ссылкой на местные власти. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США. Об этом просили, в частности, Россия и Китай.
"Число погибших (учеников – ред.) школы для девочек в Минабе возросло до 148 (человек – ред.), раненых – до 95", – цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее власти сообщили об ударе по начальной школе "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль – сообщалось о 118 жертвах
.
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана заявил, что США и Израиль совершили преступление против человечества, убив детей при ударе по школе.
"Агрессоры также совершили нападение на школу в городе Минаб, провинция Хормозган, в результате чего погибло более ста детей. Число ни в чем не повинных гражданских лиц продолжает расти. Это не просто акт агрессии, это военное преступление и преступление против человечности", – цитирует РИА Новости заявление постпреда Ирана в ООН в ходе экстренного заседания совбеза ООН.
Постпред исламской республики при ООН подчеркнул, что заявленная США и Израилем цель по смене власти Ирана является попыткой нарушить суверенитет республики. Война США и Израиля – это не война против Ирана, а война против международного права и устава ООН, заявил Амир Саид Иравани.
Иран продолжит обороняться до тех пор, пока агрессия США и Израиля не прекратится, а ответ ответ Ирана на американскую атаку будет нацелен исключительно на базы и объекты правительства США, сказал постпред Ирана при ООН.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана заявил, что Россия требует от США и Израиля немедленно прекратить агрессивные действия против Ирана. Небензя подчеркнул, что действия США и Израиля – неспровоцированный акт вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права.
Военные действия против Ирана неприкрыто направлены на устранение неудобного Западу государства, отметил Василий Небензя. Россия считает необоснованными заявления президента США Дональда Трампа о том, что причиной атаки на Иран стало недопущение Тегераном обладания ядерным оружием. Также Небензя подчеркнул, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности.
"Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой не что иное как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-член ООН, в нарушение устава организации и основополагающих принципов международного права. Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства", – цитирует РИА Новости заявление постпреда РФ в ООН в ходе экстренного заседания совбеза.
Россия с особой болью восприняла информацию об ударе по школе в Иране и соболезнует жертвам, отметил постпред РФ при ООН. И подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности россиян в Иране.
Генсек ООН Антониу Гуттереш также осудил нападение США и Израиля на Иран.
"Мы являемся свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности", – цитирует РИА Новости заявление Гуттереша в ходе экстренного заседания совбеза.
Генсек ООН подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию нет. Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать, а происходящее угрожает международному миру и безопасности, предостерег он.
Постпред США при ООН Майк Уолтц, в свою очередь, назвал операцию против Ирана "законными действиями, продиктованными интересами глобальной безопасности". Он выступил с утверждением, что атака направлена в том числе на уничтожение ракетной программы Ирана и недопущение появления у Тегерана ядерного оружия. Ответные атаки исламской республики против стран ближневосточного региона американский дипломат назвал "неизбирательными и неспровоцированными".
Израильский постпред при ООН Дэнни Данон выступил с утверждением, что операция против Ирана "проводилась в соответствии с уставом ООН и международным правом и направлена против властей исламской республики, а не против иранского народа".
28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Ирану
. По данным СМИ, в центре Тегерана прогремели взрывы. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты начали масштабную военную операцию
против Ирана.
МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке
.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь
>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.