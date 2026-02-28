https://crimea.ria.ru/20260228/zemletryasenie-proizoshlo-u-novorossiyska-1153564338.html

Землетрясение произошло у Новороссийска

Землетрясение произошло у Новороссийска - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Землетрясение произошло у Новороссийска

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 28.02.2026

2026-02-28T06:58

2026-02-28T06:58

2026-02-28T07:03

новороссийск

землетрясение

сейсмология

кубань

краснодарский край

стихия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0a/1153082176_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9010946d8c5dce36e1dac47c4644fde3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.10 февраля на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся

https://crimea.ria.ru/20230409/zemletryaseniyami-zanimaetsya-bog-kak-v-krymu-sledyat-za-seysmikoy-1128050745.html

новороссийск

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, землетрясение, сейсмология, кубань, краснодарский край, стихия, новости