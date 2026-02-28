Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение произошло у Новороссийска
Землетрясение произошло у Новороссийска
Землетрясение произошло у Новороссийска
Землетрясение произошло у Новороссийска
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.10 февраля на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму может произойти 8-балльное землетрясениеМагнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясенияВ Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
Новости
новороссийск, землетрясение, сейсмология, кубань, краснодарский край, стихия, новости
Землетрясение произошло у Новороссийска

В районе Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,5

06:58 28.02.2026 (обновлено: 07:03 28.02.2026)
 
Землетрясение в Новороссийске
Землетрясение в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в субботу в районе Новороссийска. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
"Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла. По данным сейсмостанции, эпицентр залегал в море в районе города-героя, на глубине порядка 10 километров", - говорится в сообщении.
Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения Новороссийска работают в штатном режиме, повреждений и пострадавших нет, добавили в оперативном штабе.
10 февраля на Кубани произошло землетрясение, его магнитуда по разным оценкам составила 4.5-4.8. Эпицентр находился в нескольких десятках километров от Анапы и Новороссийска. Позже в Единой геофизической службе Российской академии наук уточнили, что интенсивность ночного землетрясения в эпицентре составила 6 баллов. Спустя пять часов был зафиксирован афтершок. В этот же день в Крымском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 3,4.
2 февраля в Азовском море у берегов Крыма произошло землетрясение. По информации Евразийского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км, на расстоянии 78 километров от Керчи и в 25-ти километрах от Щелкино.
По информации завкафедрой факультета географии, геоэкологии и туризма Института Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского Бориса Вахрушева, подземные толчки на Кубани могут свидетельствовать об активизации Крымско-Кавказской сейсмоактивной зоны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму может произойти 8-балльное землетрясение
Магнитные бури могут стать спусковым крючком для нового землетрясения
В Крыму увеличат число сейсмостанций: к чему готовятся
9 апреля 2023, 18:49
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
 
