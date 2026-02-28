https://crimea.ria.ru/20260228/zakrytoe-nebo-i-udary-tomahawk--chto-proiskhodit-na-blizhnem-vostoke-1153568635.html

Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке

Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке

В Иране с утра субботы гремят взрывы – США и Израиль проводят масштабную военную операцию против ближневосточной страны. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Иране с утра субботы гремят взрывы – США и Израиль проводят масштабную военную операцию против ближневосточной страны. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ. Удары наносятся по иранским объектам с воздуха и моря. О главных происшествиях к этому часу – в подборке РИА Новости Крым.Первым ударил ИзраильУтром министр обороны страны Исраэль Кац заявил о "превентивном" ударе по Израилю. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назвать операцию против Ирана "Рык льва", сообщила гостелерадиокомпания Kan.Позже президент США Дональд Трамп заявил, что США бьют по иранским объектам с воздуха и моря. По данным издания Washington Post, атака на Иран включает в себя запуск ракет Tomahawk с моря, а также ракет с самолетов ВВС и ВМС США.Как пишут СМИ, в Иране есть погибшие и раненные.Масштабная военная операция СШАГлава Белого дома объявил о начале масштабной военной операции против Ирана с целью "устранение угрозы" от руководства ближневосточной страны американскому народу и войскам.Он добавил, что США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие. При этом, как пишет New York Times, операция может продлиться несколько дней."Благотворительная миссия"Президент США допустил, что в ходе военной операции против Ирана Штаты могут понести потери среди военнослужащих."Я делаю это заявление не легкомысленно. Иранский режим стремится лишить жизни наших храбрых американских героев. Мы можем понести потери. Такое часто случается на войне", – сказал Трамп.Он подчеркнул, что операция проводится "не ради настоящего момента, а ради будущего", назвав ее "благородной миссией".Трамп требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.Ответ ИранаВ ответ на атаку по Тегерану и другим городам, Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю. Сирены воздушной тревоги прозвучали во многих районах на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу. Служба командования тыла разослала населению страны сообщение с рекомендацией находиться в бомбоубежищах.В Тегеране настаивают на праве обогащать уран в мирных целях, даже если это приведет к войне, и пообещали ответить на любые атаки, в том числе на ограниченный удар по территории страны.Росавиация отменила полеты над ИзраилемВ Росавиации заявили, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и Израиля будут задействованы обходные маршруты по этому направлению. При этом возможны отмены некоторых рейсов российских перевозчиков.В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время. При необходимости рейсы будут объединяться и выполняться на широкофюзеляжных самолетах. Возможны отмены рейсов российских перевозчиков в Израиль и Иран, уточнили в агентстве воздушного транспорта РФ.Посольство РФ рекомендует россиянам воздержаться от посещения Ирана до последующих уведомлений в связи с ударами США и Израиля, говорится в заявлении дипмиссии.Взрывы в других странахКак пишет РИА Новости, серия взрывов ближе к полудню прогремела в столице ОАЭ Абу-Даби и Дубае, в Кувейте сработали сигналы воздушной тревоги, а система ПВО Катара перехватила выпущенную из Ирана ракету. В Бахрейне также прозвучали сирены тревоги, после чего прогремело несколько взрывов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка с Ираном и конфликт на Украине: главное из речи Трампа в КонгрессеПомощь Газе и отношения с Путиным: о чем говорил Трамп на Совете мираПереговоры Ирана и США по ядерной тематике – Тегеран сделал заявление

