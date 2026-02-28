https://crimea.ria.ru/20260228/yadernoe-oruzhie-dlya-kieva-i-krym-v-ozhidanii-vesny-top-novostey-nedeli-1153540687.html

Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели

Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.02.2026

Ядерное оружие для Киева и Крым в ожидании весны: топ новостей недели

Данные Службы внешней разведки о ядерном оружии для Киева. Речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе и перспективы украинского урегулирования. Потери ВСУ... РИА Новости Крым, 28.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. Данные Службы внешней разведки о ядерном оружии для Киева. Речь президента США Дональда Трампа в Конгрессе и перспективы украинского урегулирования. Потери ВСУ с начала спецоперации и армия России возле Запорожья. Чрезвычайная ситуация в Вашингтоне из-за разлива канализации. Крым в ожидании весенней погоды.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Ядерное оружие для УкраиныНа этой неделе пресс-бюро Службы внешней разведки сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие и средство его доставки. Речь, в частности, идет о малогабаритной боеголовке TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.России придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие по целям на Украине в случае, если Киеву будут переданы ядерные технологии, прокомментировал тему зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной передаче Киеву ядерных боеголовок будет учтена в переговорном процессе по украинскому урегулированию. Совет Федерации призвал Великобританию и Францию провести парламентское расследование по поводу данной информации.Трамп, Зеленский и конец СВОТелефонный разговор Зеленского с американским лидером Трампом состоялся 24 февраля. Глава киевского режима пожаловался на самую трудную для Украины зиму, выразил надежду на урегулирование конфликта до конца текущего года. Также прозвучали вопросы, связанные с подготовкой к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате. По словам главы киевского режима, встреча состоится в начале марта.Также на этой неделе Зеленский в интервью Financial Times сообщил, что Россия и Украина находятся в "начале конца" конфликта. При этом он заявил, что любое прекращение огня без твердых гарантий безопасности будет нести в себе "большие риски". По мнению профессора политологии Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова, оптимистическими заявлениями на публику глава киевского режима пытается делать хорошую мину при плохой игре, чтобы поддерживать боевой дух сограждан.25 февраля Трамп выступил в Конгрессе. Рассказал о положении дел в стране, затронул ряд внешнеполитических вопросов, включая украинское урегулирование и переговоры с Ираном. Россию Трамп упомянул лишь единожды, в контексте мирного процесса по Украине.26 февраля Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп уже сделал многое для окончания конфликта на Украине и не понимает, "почему две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить". Политолог Павел Шипилин считает, что недоумение президента США является откровенным лукавством и очередным пиаром, который давно стал сутью американской политики.Успехи армии России и потери ВСУПотери украинской армии с начала специальной военной операции превысили 1,5 миллиона человек, только за минувший год противник лишился 520 тысяч военных, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замначальника Генштаба Сергей Рудской. По его словам, сейчас бойцы группировки войск "Днепр" находятся в 12 километрах от Запорожья. С ноября 2025 года под контроль группировки перешли 12 населенных пунктов.Также Армия России на этой неделе продолжила наносить удары по объектам энергетики и ВПК Украины. Мощные взрывы гремели в Киеве и области, а также в других областях страны. Российские Средства ПВО отражали террористические атаки на Крым, Севастополь и другие мирные регионы России.Чрезвычайная ситуация в ВашингтонеПрезидент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак, сообщили 21 февраля в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе.Погода в КрымуВ Крыму сохраняется неустойчивый характер погоды с холодами и сильным ветром, приближение календарной весны не торопится нести тепло на полуостров, сообщили на этой неделе РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре. По словам дежурного синоптика, с приближением календарной весны в Крыму не потеплеет, на полуострове будут дуть холодные ветра, ночами возможны небольшие морозы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

