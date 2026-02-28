Рейтинг@Mail.ru
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260228/vzryvy-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budut-slyshny-do-nochi-1153569047.html
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в... РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T12:54
2026-02-28T12:54
севастополь
учения
армия и флот
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268952_0:16:1212:698_1920x0_80_0_0_fe904755e7a9ddf5ee29e7756d3a4bcf.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи, добавил губернатор.Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268952_130:0:1082:714_1920x0_80_0_0_253ecaef51b96661125db23d05a23787.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, учения, армия и флот, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи

В Севастополе военные проводят учения – до ночи будут слышны неоднократные взрывы

12:54 28.02.2026
 
© Министерство обороны РФУчения флота. Архивное фото
Учения флота. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал он.
Учения запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи, добавил губернатор.
Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях города
В Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
 
СевастопольУченияАрмия и флотМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Борис Тезиков – биография
14:39Удары США и Израиля по Ирану – реакция России
14:17В Севастополе ремонтируют построенный в 1937 году корпус начальной школы
13:49Умер директор цирка в Симферополе Борис Тезиков
13:43Пять детей погибли в Иране из-за удара Израиля
13:24Новые рубежи СВО: армия России освобождает села и громит силы Киева
13:04Ракета "Фламинго" и 10 снарядов HIMARS уничтожены российской ПВО
12:54Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
12:45Закрытое небо и ракеты Tomahawk – что происходит на Ближнем Востоке
12:13Освобождены два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
11:45Четыре ДТП за полчаса: подробности массовой аварии в Симферополе
11:37Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске арестован
11:18Три человека пострадали в массовом ДТП в Симферополе
10:41Трамп заявил о масштабной военной операции США против Ирана
10:29Плюс один на курорт: в Крым на лето запустят поезд из Таганрога
10:08Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
09:53Израиль ударил по Ирану
09:45Как Россия может ответить на вызовы Европы во избежание большой войны
09:26Какие кредиты обманутые россияне могут не отдавать и какие должны вернуть
09:08Крымский мост – обстановка сейчас
Лента новостейМолния