Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи

2026-02-28T12:54

севастополь

учения

армия и флот

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268952_0:16:1212:698_1920x0_80_0_0_fe904755e7a9ddf5ee29e7756d3a4bcf.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи, добавил губернатор.Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою

