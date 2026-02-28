https://crimea.ria.ru/20260228/vzryvy-po-vsemu-poberezhyu-sevastopolya-budut-slyshny-do-nochi-1153569047.html
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи
В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в... РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.Учения запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи, добавил губернатор.Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военные-контрактники оттачивают мастерство боя в условиях городаВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС", – написал он.
Учения запланированы в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи, добавил губернатор.
Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны взрывы.
Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности
.
