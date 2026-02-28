Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 28.02.2026
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина - РИА Новости Крым, 28.02.2026
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T22:06
2026-02-28T22:06
леонид пасечник
луганск
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
волонтеры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153581001_0:87:618:435_1920x0_80_0_0_4e5a10a3d0ad21b14e109bfda3a7d378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также, по его информации, еще двое волонтеров – женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья – получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
леонид пасечник, луганск, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, волонтеры
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина

ВСУ атаковали машины волонтеров в Луганской Народной Республике - погиб мужчина

22:06 28.02.2026
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида ПасечникаВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР
ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня вечером беспилотник ВСУ атаковал два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были машины волонтеров, которые привезли в республику гуманитарную помощь. К сожалению, 58-летний мужчина из Ставропольского края погиб на месте", - написал он.
Также, по его информации, еще двое волонтеров – женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья – получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
