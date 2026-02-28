https://crimea.ria.ru/20260228/vsu-atakovali-grazhdanskie-mashiny-volonterov-v-lnr---pogib-muzhchina-1153581171.html

ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина

ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в ЛНР - погиб мужчина

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданские машины волонтеров в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Также, по его информации, еще двое волонтеров – женщина и мужчина из Москвы и Подмосковья – получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

