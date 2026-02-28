Рейтинг@Mail.ru
Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260228/voennyy-samolet-s-dengami-razbilsya-v-bolivii--pogibli-20-chelovek-1153565877.html
Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек
В результате крушения военного самолета в Боливии погиби как минимум 20 человек, еще 28 – ранены. Трагедия произошла накануне вечером в районе международного... РИА Новости Крым, 28.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153565763_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_a0b5a75f7ce10d140877f68a441d3613.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В результате крушения военного самолета в Боливии погиби как минимум 20 человек, еще 28 – ранены. Трагедия произошла накануне вечером в районе международного аэропорта Эль-Альто. Об этом сообщил боливийский телеканал Unitel.В пятницу в 18:00 (по местному времени – ред.) военный самолет попал в аварию при попытке приземлиться в международном аэропорту Эль-Альто, осколки самолета столкнулись с несколькими транспортными средствами, которые двигались в этом районе, уточнили в материале."По сообщениям, во время посадки у самолета произошла неисправность, которая вызвала столкновение с машинами на проспекте", – добавили в публикации.В минобороны сообщили, что воздушное судно упало при приземлении. По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты.Министр здравоохранения Боливии Татьяна Флорес сообщила, что пострадавших эвакуировали в больницы Корасон-де-Хесус, Север и Юг в городе Эль-Альто. Среди раненных есть и несовершеннолетние, отмечено в материале телеканала."Всего у нас 28 раненых пациентов", – приведены в публикации слова министра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребитель рухнул в Казахстане – что известноВ Турции разбился F-16 – погиб пилотВсе члены экипажа Ан-22 погибли при крушении в Ивановской области
боливия, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости, в мире
Военный самолет с деньгами разбился в Боливии – погибли 20 человек

В Боливии при крушении военного самолета погибли минимум 20 человек и 28 ранены – СМИ

10:08 28.02.2026
 
© AP Photo Juan KaritaНа месте крушения военного самолета с банкнотами в Боливии
На месте крушения военного самолета с банкнотами в Боливии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo Juan Karita
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В результате крушения военного самолета в Боливии погиби как минимум 20 человек, еще 28 – ранены. Трагедия произошла накануне вечером в районе международного аэропорта Эль-Альто. Об этом сообщил боливийский телеканал Unitel.
В пятницу в 18:00 (по местному времени – ред.) военный самолет попал в аварию при попытке приземлиться в международном аэропорту Эль-Альто, осколки самолета столкнулись с несколькими транспортными средствами, которые двигались в этом районе, уточнили в материале.
"По сообщениям, во время посадки у самолета произошла неисправность, которая вызвала столкновение с машинами на проспекте", – добавили в публикации.
В минобороны сообщили, что воздушное судно упало при приземлении. По предварительной информации, самолет доставлял новые банкноты.

"Крушение самолета ВВС Боливии унесло жизни как минимум 20 человек, согласно полицейскому отчету. К этому добавляется отчет министерства здравоохранения, в котором значится около 28 раненых", – сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Боливии Татьяна Флорес сообщила, что пострадавших эвакуировали в больницы Корасон-де-Хесус, Север и Юг в городе Эль-Альто. Среди раненных есть и несовершеннолетние, отмечено в материале телеканала.
"Всего у нас 28 раненых пациентов", – приведены в публикации слова министра.
