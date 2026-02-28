Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
Военная операция США и Израиля против Ирана - что известно к этому часу
19:26 28.02.2026 (обновлено: 19:27 28.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Власти ближневосточной страны объявили о 85 жертвах после попадания ракеты в здание начальной школы Ирака. Также удар беспилотником пришелся и по международному столичному аэропорту Кувейта, сообщается об атаках на Бахрейн, Катар, ОАЭ.
Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и какова мировая реакция – в подборке РИА Новости Крым.
Власти Ирана сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах. Позже это количество возросло до 85.
Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.
МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
Реакция РФ и Совбез ООН
В субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН. Позже стало известно, что Срочное заседание Совета безопасности ООН из-за агрессии США и Израиля против Ирана запросили Россия и Китай.
В Иране с утра субботы гремят взрывы – США и Израиль проводят масштабную военную операцию против ближневосточной страны. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ. Удары наносятся по иранским объектам с воздуха и моря.
Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о военной операции в Иране, американцам будет сложно провести многонедельную кампанию на Ближнем Востоке. В первую очередь это связано с истощением ракет для систем ПВО. Поэтому глава Белого дома попытается усадить своих оппонентов за стол переговоров в ближайшее время.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>