Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 28.02.2026
Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу
США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Власти ближневосточной страны объявили о 85 жертвах после попадания ракеты в здание начальной РИА Новости Крым, 28.02.2026
2026-02-28T19:26
2026-02-28T19:27
в мире
новости
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/1c/1153577491_20:0:1464:812_1920x0_80_0_0_bc6965cce76f4a58af7c147910f30a82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Власти ближневосточной страны объявили о 85 жертвах после попадания ракеты в здание начальной школы Ирака. Также удар беспилотником пришелся и по международному столичному аэропорту Кувейта, сообщается об атаках на Бахрейн, Катар, ОАЭ.Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и какова мировая реакция – в подборке РИА Новости Крым.Власти Ирана сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах. Позже это количество возросло до 85.Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.Реакция РФ и Совбез ООНВ субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН. Позже стало известно, что Срочное заседание Совета безопасности ООН из-за агрессии США и Израиля против Ирана запросили Россия и Китай.В Иране с утра субботы гремят взрывы – США и Израиль проводят масштабную военную операцию против ближневосточной страны. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ. Удары наносятся по иранским объектам с воздуха и моря.Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о военной операции в Иране, американцам будет сложно провести многонедельную кампанию на Ближнем Востоке. В первую очередь это связано с истощением ракет для систем ПВО. Поэтому глава Белого дома попытается усадить своих оппонентов за стол переговоров в ближайшее время.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260228/udary-ssha-po-iranu--skolko-prodlitsya-kampaniya-prognoz-eksperta-1153573167.html
https://crimea.ria.ru/20260228/bespilotnik-udaril-po-aeroportu-kuveyta---postradali-lyudi-1153576468.html
Новости
в мире, новости, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
Военная операция США и Израиля против Ирана: что известно к этому часу

Военная операция США и Израиля против Ирана - что известно к этому часу

19:26 28.02.2026 (обновлено: 19:27 28.02.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная операция США и Израиля против Ирана
Военная операция США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Власти ближневосточной страны объявили о 85 жертвах после попадания ракеты в здание начальной школы Ирака. Также удар беспилотником пришелся и по международному столичному аэропорту Кувейта, сообщается об атаках на Бахрейн, Катар, ОАЭ.
Что сейчас происходит на Ближнем Востоке и какова мировая реакция – в подборке РИА Новости Крым.
Власти Ирана сообщили об ударе по начальной школы "Шаджаре Тайебе" в округе Минаб провинции Хормоган на юге Ирана, обвинив в этом Израиль. Говорилось о не менее чем 60 жертвах. Позже это количество возросло до 85.
Служба гражданской авиации Кувейта сообщила об ударе беспилотника по международному столичному аэропорту, есть пострадавшие и повреждена инфраструктура.
МИД России считает, что США и Израиль в очередной раз предприняли опасную, но тщательно спланированную военную операцию против Ирана, которая может привести к катастрофе на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
16:14Эксклюзивы РИА Новости Крым
Удары США по Ирану – сколько продлится кампания: прогноз эксперта

Реакция РФ и Совбез ООН

В субботу президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, на котором была обсуждена ситуация по Ирану.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым сообщил о планах срочного созыва Совбеза ООН. Позже стало известно, что Срочное заседание Совета безопасности ООН из-за агрессии США и Израиля против Ирана запросили Россия и Китай.
В Иране с утра субботы гремят взрывы – США и Израиль проводят масштабную военную операцию против ближневосточной страны. Ракеты также атаковали Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ. Удары наносятся по иранским объектам с воздуха и моря.
Политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа о военной операции в Иране, американцам будет сложно провести многонедельную кампанию на Ближнем Востоке. В первую очередь это связано с истощением ракет для систем ПВО. Поэтому глава Белого дома попытается усадить своих оппонентов за стол переговоров в ближайшее время.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Вид на город Эль-Кувейт сверху. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
18:37
Беспилотник ударил по аэропорту Кувейта - пострадали люди
 
В миреНовостиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
Лента новостейМолния