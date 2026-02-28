Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки - РИА Новости Крым, 28.02.2026
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки
В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 28.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд в третий раз за сутки

В Севастополе закрыли рейд

19:35 28.02.2026 (обновлено: 19:36 28.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении.
Причина остановки движения не называется. В связи с закрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
